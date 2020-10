L'U.S. Poggibonsi sospende tutte le attività

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” e della Comunicazione Ufficiale della FIGC del 29 ottobre che consente “esclusivamente lo svolgimento di allenamenti all'aperto e in forma individuale, nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela, anche con la presenza di un istruttore/allenatore”, U.S. Poggibonsi S.R.L. ha deciso di non svolgere le sedute di allenamento di questa settimana della Prima Squadra e del Settore Giovanile al fine di programmare con le dovute attenzioni e precauzioni la ripartenza delle attività."La Società precisa di aver pedissequamente seguito il protocollo dilettanti fin dal raduno della Prima Squadra del 20 agosto, oltre ad aver adottato un ferreo regolamento interno in ambito sanitario per allenamenti e gare ufficiali.Gli ingenti costi sostenuti per l’acquisto di prodotti ed attrezzature e per la riorganizzazione degli spazi dello Stadio Comunale Stefano Lotti hanno inoltre reso l’impianto all’avanguardia nel campo della sicurezza.Il Poggibonsi, che ha sempre messo al primo posto il diritto alla salute, auspica di poter tornare presto a praticare a pieno regime attività sportiva all’interno delle proprie strutture ed estende tale augurio alle altre Società consorelle della Regione."