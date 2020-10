L'attaccante Gabriele Gibilterra all'Acn Siena

L’Acn Siena ha raggiunto l’accordo con il calciatore Gabriele Gibilterra. Lo comunica la società bianconera. Attaccante, classe 2000, nato calcisticamente nelle giovanili del Genoa ha fatto la sua prima esperienza nel campionato professionistico giocando alcuni spezzoni di partita nell’Albissola nella stagione 2018-2019, per approdare poi l’anno scorso al Foggia in serie D.



Il giovane attaccante è aggregato fin dall’inizio alla squadra bianconera ed ora è a disposizione di mister Gilardino.



"Ho incontrato il direttore sportivo Grammatica alla Spal – ha dichiarato il giocatore e gli sono grato per questa seconda opportunità che mi sta dando. Sono molto contento di essere al Siena e so che non deluderò la fiducia che mi è stata data”. Gibilterra vestirà la maglia numero 7.