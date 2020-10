All'Acn Siena il difensore Filippo Sette

Nuovo tesserato dell'Acn Siena, Filippo Sette, terzino sinistro, classe 2000, da qualche giorno aggregato al gruppo di mister Gilardino.



"Sono molto contento di essere qui, per me è una grande opportunità ed avere la possibilità di lavorare con un allenatore come Gilardino mi farà sicuramente crescere come calciatore. Ottima impressione anche sul gruppo, nel quale mi trovo molto bene - ha detto il neo acquisto bianconero -. La passata stagione sono stato a Rieti, in serie C, ma non trovando molto spazio, a metà stagione mi sono trasferito in serie D, alla Vis Artena, sempre nel Lazio. Spero quest'anno di poter giocare e mettermi in mostra. Questa è una società importante, che mira in alto e io spero di poter dare una mano a raggiungere l'obiettivo. Siena tra l'altro è una città bellissima, piena di storia e di cultura. Non ci ero mai stato prima, ne avevo solo sentito parlare e non perderò occasione per conoscerla".



Filippo Sette giocherà con la maglia numero 23.