Serie D, l'Acn Siena vince in trasferta contro il Flaminia

CALCIO FLAMINIA-ACN SIENA 1-3 (1-0)

Si è giocato oggi, domenica 15 novembre, il recupero della 4ª giornata del Campionato di calcio di Serie D girone E, che ha visto l'Acn Siena superare al "Turiddu-Madami" di Civita Castellana il Calcio Flaminia con il risultato di 1-3.Parte male il Siena: al 9' i padroni di casa passano in vantaggio con un sinistro di Sirbu. Dopo un primo tempo piuttosto anonimo, è un'altra Robur quella che si vede nella ripresa. Al 13' arriva il pareggio dei bianconeri con Guidone che su un rimpallo in area supera l'estremo difensore del Flaminia. Passano pochi minuti ed è nuovamente rete per il Siena: la realizza Forte servito in area da Guidone. Al 26' arriva poi la rete del definitivo 1-3: la realizza Ruggeri con un colpo di testa su cross di Forte.Con questo risultato i bianconeri salgono a 9 punti in classifica ed un bilancio di 3 vittorie e 1 sconfitta su quattro partite disputate.: Grussu, Battistelli, Gasperini, Scardala, Modesti; Lazzarini, Guadalupi, Traditi, Sirbu, Sciamanna, Pagliaroli. A disposizione: Nocco, Fapperdue, Fè, Canestrelli, Covarelli, Ortenzi, Fondi, Tocci. All.: Punzi.: Narduzzo, De Angelis Carminati, Terigi (80' Ilari), Rugger, Bedetti, Agnello, Schiavon, Forte, Guidone, Sartor. A disposizione: Gragnoli, Marcocci, Morosi, Sette. All.: Gilardino.Trastevere e Cannara 12; Montevarchi e Acn Siena 9; Foligno 8; Sangiovannese, Follonica Gavorrano e Flaminia 7; Montespaccato e San Donato 6; Pianese, Lornano Badesse, Trestina, Sinalunghese e Tiferno Lerchi 5; Grassina 3, Ostia Mara 1; Scandicci 0.