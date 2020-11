Coppa Italia Calcio Femminile: poker della Florentia San Gimignano a Cittadella

CITTADELLA-FLORENTIA SAN GIMIGNANO 0-4 (0-1)

San Gimignano vince in Coppa Italia 0-4 a Cittadella, con un'ottima prestazione delle neroverdi soprattutto nella ripresa. Decidono le doppiette di Melania Martinovic, autrice anche di un assist, e Jonna Dahlberg ai suoi primi goal ufficiali in Italia con la maglia neroverde.Turnover tra le fila della Florentia San Gimignano, con Lonni al debutto tra i pali, Rodella, Boglioni e Dahlberg dal primo minuto. Partono bene le neroverdi che al 9’ passano subito in vantaggio con un bellissimo pallonetto in contropiede di Melania Martinovic. Il bomber romano è ancora protagonista un minuto dopo, Toniolo salva sulla linea, e all’11 quando non si intende con Nilsson salvando di fatto la difesa granata. Anche Re sfiora il raddoppio da azione di corner, ma la palla sfila a lato. Prende coraggio il Cittadella che con contropiedi e tiri da fuori prova a impensierire la retroguardia neroverde senza però veramente mai innescare le parate di Lia Lonni. Sul finire del primo tempo, si salva il Cittadella con il miracolo di Toniolo sul tiro ravvicinato di Melania Martinovic.Nella ripresa suona subito la carica Melania Martinovic, al 48’ la numero 9 insacca di testa un cross pennellato di Boglioni e sigla la personale doppietta. Ancora Sangi in avanti: c’è gloria per Jonna Dahlberg che al 61’ trova la sua prima rete con la maglia neroverde, mettendo in porta il cross di una ispirata Martinovic, che poco dopo lascia il posto a Federica Anghileri.Cambiano gli interpreti, ma non la musica e al 75’ arriva la doppietta anche di Dahlberg brava a inserirsi in mezzo all’area sul cross teso di Bardin e insaccare con il piatto al volo alle spalle di Toniolo.Al 77’ c’è spazio anche per le classe 2003 Gaia Bolognini e Elena Prinzivalli che fanno il loro esordio ufficiale con la prima squadra rilevando Bardin e Nilsson, anche loro molto positive soprattutto nella ripresa. C’è tempo ancora per due ottimi spunti di Kuenrath e Anghileri, ma Toniolo è attenta e la partita si conclude sullo 0-4 per le neroverdi.Domenica alle 14.30, lo scontro decisivo, a Verona, contro l’Hellas, per decidere chi passerà al turno.: Toniolo, Casarotto (73’ Novelli S), Baldo, Peruzzo, Masu, Novelli G. (46’ Rigon), Canciello (58’ Ciampanelli), Schiavo, Ponte, Cacciamali (73’ Meggiolaro), Saggion. A disposizione: Meneghetti, Rigon, Ruotolo, Fasoli, Meggiolaro, Ciampanelli, Novelli S. All. Fabiana Comin.: Lonni, Bursi (60’ Ceci), Pisani, Rodella, Boglioni, Bardin (77’ Bolognini), Re (60’ Kenrath), Nilsson (77’ Prinzivalli), Martinovic (67’ Anghileri), Dahlberg. A disposizione: Friedli, Wagner, Ceci, Kuenrath, Anghileri, Cantore, Dongus, Prinzivalli, Bolognini. All. Stefano Carobbi.