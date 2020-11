La Florence San Gimignano supera il Verona e vola ai quarti di Coppa Italia

HELLAS VERONA WOMEN-FLORENTIA SAN GIMIGNANO 0-1 (0-1)



San Gimignano vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Basta un goal di Martinovic nel primo tempo e le neroverdi chiudono il girone a punteggio pieno senza mai subire le offensive delle padrone di casa dell'Hellas Verona.Primo tempo di chiara marca neroverde, la Florentia San Gimignano parte subito forte con Nilsson che al 6’ fa partire un bel cross, Cantore stoppa e tenta la girata al volo. Il tiro esce di un soffio.Si affaccia timidamente in avati il Verona con Papaleo e Jelencic, ma è ancora Nilsson a lanciare Cantore in profondità, la numero 20 neroverde controlla, tira, ma Sara Mella si oppone con il corpo e salve le padrone di casa.La gara si sblocca al 27’, cross di Cantore teso nel mezzo, Martinovic si avventa come un falco sul pallone e batte Vicenzi con il piatto al volo. Ottimo momento del bomber romano che sembra aver ritrovato il feeling con il goal dopo la doppietta al Cittadella. Prima del duplice fischio c’è spazio ancora per un tentativo di Martinovic di testa ben servita da Cantore e per il gran tiro di Wagner da fuori che lambisce la parte alta della traversa.Anche nella ripresa la musica non cambia e le occasioni più pericolose sono sempre per le neroverdi. Al 54’ Martinovic spreca da buona posizione, liberata dal bel colpo di testa di Pisani.Due contropiedi non concretizzati da Cantore, 5 cambi e si chiude il secondo tempo senza ulteriori sussulti. Un’ottima prova difensiva di squadra, belle geometrie e il goal di una completamente ritrovata Melania Martinovic permettono alla Florentia San Gimignano di vincere e passare ai quarti di finale di Coppa Italia.: Vicenzi, Solow (47’ Casellato), Meneghini, Sardu, Papaleo, Mella, Jelencic, Wills (77’ Gidoni), Ambrosi (c), Mancuso, Zoppi. A disposizione: Gritti, Ledri, Perin, Bragonzi, Susanna, Casellato, Gidoni, Bissoli. All. Matteo Pachera.: Friedli, Bursi, Dongus (c), Pisani (79’ Boglioni), Ceci, Wagner, Re (70’ Kuenrath), Bardin (70’ Imprezzabile), Cantore, Nilsson (79’ Anghileri), Martinovic (65’ Dahlberg). A disposizione: Tampieri, Boglioni, Dahlberg, Kuenrath, Anghileri, Rodella, Prinzivalli, Imprezzabile, Accornero. All. Stefano Carobbi.