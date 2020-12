Serie D, il Siena sconfitto in casa dal Grassina

ACN SIENA-GRASSINA 0-1 (0-0)

Nel recupero della 5ª giornata del Campionato di calcio di Serie D - Girone E, l'Acn Siena esce sconfitto dal "Franchi" ad opera del Grassina con il risultato di 0-1, frutto di un rigore a dir poco dubbio, concesso al 78' dal direttore di gara per un presunto fallo di mano di Ilari (poi espulso) su tiro di Matteo. Sul dischetto va Baccini che supera l'estremo bianconero.Con questo risultato la Robur rimane ferma a 9 punti in classifica ed un bilancio di 3 vittorie e 2 sconfitta su cinque partite disputate.: Narduzzo, Bedetti (25' Ilari), Carminati, Terigi (14' Farcas), Ruggeri, Agnello, Schiavon, Bani; Nunes (64' Gerace); Sartor (73' Krusnauskas), Guidone (87' Mahmudov). A disp.: Gragnoli, Martina, Sare, Mignani. All. Gilardino.: Cecchi, De Lungo, Villagati, Degli Innocenti, Matteo, Alfarano (70' Rosi), Nuti, Torrini; Bellini, Baccini, Marzierli (60' Marafioti). A disp.: Mataloni, Sottili, Benvenuti, Cavaciocchi, Marino, Diarrassouba, Candia. All. Innocenti.Trastevere e Cannara 12 punti; Tiferno Lerchi e Foligno 11; Montespaccato, Montevarchi e Siena 9; Trestina e Flaminia 8; Sangiovannese, Follonica e Grassina 7; San Donato Tavarnelle e Sinalunghese 6; Lornano Badesse e Pianese 5; Ostia Mare 4; Scandicci 1.