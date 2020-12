Calcio Serie A Femminile - San Gimignano sconfigge l'Inter

FLORENTIA SAN GIMIGNANO-INTER 1-0 (1-0)

Torna alla vittoria nella decima giornata della Serie A Timvision di calcio femminile la Florentia San Gimignano che, grazie al quarto 1-0 interno della stagione, si porta a 13 punti in classifica. Dopo lo stop contro la Juventus, le due vittorie nel girone A di Coppa Italia ed il pareggio contro la Roma di sei giorni fa, la Florentia San Gimignano è scesa in campo al "Santa Lucia" per l’ultima gara del 2020. Avversaria di giornata l’Inter, in un ottimo periodo di forma con 7 punti conquistati nelle ultime 3 partite.Il primo squillo di giornata è delle padrone di casa con Pugnali che è più lesta di tutte a mandare in rete una corta respinta di Marchitelli su una punizione dalla trequarti di Re. La gioia della squadra di mister Carobbi viene interrotta dal fischio dell’arbitro, il signor Di Marco, che ha ravvisato una posizione di fuorigioco della numero 15 neroverde all’inizio dell’azione. Sul contropiede rapidissimo l’Inter sfiora il goal.La partita prende ritmo e, prima Cantore, da fuori area, va al tiro, senza impensierire Marchitelli, ex di giornata. Poi è l’Inter a farsi pericolosa su calcio d’angolo. Neroverdi in vantaggio al 23′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Kuenrath: Pugnali si libera e sigla il gol dell’1-0.Dopo un periodo di studio, la fine del primo tempo è di marca nerazzurra: prima Pandini calcia a lato dopo una serpentina di Simonetti fra le avversarie. Quindi è Tarenzi, da centro area, ad impegnare Tampieri e, subito dopo, Dongus anticipa l’avversaria diretta su un cross dalla destra.La ripresa si apre con la pressione delle ospiti, che però non impegnano Tampieri. La Florentia San Gimignano riesce a rispondere con delle buone azioni di squadra e la partita si accende attorno alla mezz’ora del secondo tempo: Tarenzi calcia alto su cross dalla destra di Pandini. Pochi minuti dopo Martinovic si fa pericolosa, il suo tiro viene ribattuto dalla difesa, e poi Cantore chiama Marchitelli a una difficile respinta. L’Inter cerca il pareggio, ma Simonetti calcia fuori dal limite dell’area. L’ultima occasione della partita è un tiro dal limite dall’area di Cantore.Le neroverdi regalano un bel Natale a tutta San Gimignano e ai tanti tifosi che anche oggi hanno sostenuto da lontano le loro beniamine.Il prossimo impegno sarà nel fine settimana del 17 gennaio con la trasferta sul campo della Pink Bari, ultima partita del girone di andata della Serie A Tim Vision.: Tampieri, Ceci, Boglioni, Dongus, Rodella, Kuenrath (77’ Imprezzabile), Nilsson, Re, Pugnali (56’ Bardin), Cantore, Martinovic (77’ Anghileri). A disposizione: Lonni, Dahlberg, Bursi, Bardin, Anghileri, Pisani, Bolognini, Imprezzabile, Accornero. All. Stefano Carobbi.: Marchitelli, Bartonova, Marinelli, Merlo, Souza, Pandini, Simonetti, Catelli, Auvinen, Moller Hansen (79’ Pavan), Tarenzi. A disposizione: Aprile, Quazzico, Brustia, Baresi, Gilardi, Debever, Pavan, Vergani, Rincon. All. Attilio Sorbi.