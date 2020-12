Serie D, il Siena supera su rigore il Montespaccato e sale al terzo posto

ACN SIENA-MONTESPACCATO 1-0 (1-0)

Nel recupero della 7ª giornata del Campionato di calcio di Serie D - Girone E, l'Acn Siena supera il Montespaccato allo stadio "Artemio Franchi" con il risultato di 1-0.La rete della vittoria bianconera - in campo con molti under - arriva su calcio di rigore assegnato dall'arbitro all'11' del primo tempo per un fallo di mano in area di Silvestro su tiro di Mamhudov. E' lo stesso attaccante bianconero a trasformare dal dischetto. Da lì in poi il Siena manca più volte il raddoppio, ma rischia anche il pareggio degli ospiti.Con questo risultato la Robur sale a 12 punti e al terzo posto in classifica con un bilancio di 4 vittorie e 2 sconfitte su sei partite disputate.Domenica 20 dicembre l'Acn Siena sarà impegnato in trasferta con il Cannara.: Narduzzo, Haruna (90' Bedetti), Carminati, Farcas, Ruggeri, Sare (69' Nunes), Bani, Agnello (69' Schiavon), Guidone, Mignani (90' Crocchianti), Mahmudov (56' Sartor). A disp.: Gragnoli, Sisinni, Martina, Krusnauskas. All. Gilardino.: Tassi, Di Nezza, Bassini, Belardo (55' Pesarin), Petricca, Santarelli (46' Quatrana), Tataranno, Tabascio (55' Rinaldi), Silvestro (76' Finucci), De Dominicis (64' Svidercoschi), Gambale. A disp.: Langellotti, Proietto, Benedetti, Nanci. All. Ferazzoli.Trastevere e Cannara 15; Siena 12; Tiferno Lerchi e Foligno 11; Montespaccato, Montevarchi e Flaminia 9; Trestina, Lornano Badesse e Grassina 8; Sangiovannese e Follonica Gavorrano 7; San Donato Tavarnelle e Sinalunghese 6; Pianese 5; Ostia Mare 4; Scandicci 1.