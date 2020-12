Calcio Serie D - La Sinalunghese sconfitta nel derby dal Lornano Badesse

SINALUNGHESE-LORNANO BADESSE 0-1 (0-0)

Nel recupero della 7ª giornata del Campionato di calcio di Serie D - Girone E, è il Lornano Badesse che si aggiudica il derby contro la Sinalunghese, battendo i padroni di casa con il risultato di 0-1.E' la Sinalunghese a fare la gara, ma un calcio di rigore realizzato da Sorrentino al 70' per un intervento falloso in area di Minocci, porta i 3 punti ai biancoazzurri di Bonuccelli. Al 15' del primo tempo da segnalare un rigore per i rossoblù, calciato malamente da Vanni e respinto dall'estremo difensore degli ospiti. Continuano le occasioni per la Sinalunghese che manca più volte la rete del vantaggio, fino al calcio di rigore che regala la vittoria al Badesse.In classifica il Lornano Badesse sale così ad 8 punti con un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, mentre la Sinalunghese rimane ferma a quota 6 con 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte.: Marini, Meoni (82’ Corsetti), Tenti (37’ Papa), Fanetti, Pietrobattista, Menchetti, Redi, Cerofolini, Vanni, Minocci (75’ Br. Doka), Mangiaratti (75’ Bj. Doka). A disp.: Garbinesi, Pinsuti, Corsetti, Trombesi, Ajdini, Bucaletti. All. Simone Marmorini.: Conti, Bonechi, Disceolo, Guidelli, Ghinassi, Cecconi, Frosinini (72’ Di Blasio), Riccobono, Marzeglia (62’ Motti), Rinaldini, Sorrentino (75’ Corsi). A disp.: Lombardini, Gargano, Nassi, Scalo, Magnano, Chiti. All. Vitaliano Bonuccelli.Trastevere e Cannara 15; Siena 12; Tiferno Lerchi e Foligno 11; Montespaccato, Montevarchi e Flaminia 9; Trestina, Lornano Badesse e Grassina 8; Sangiovannese e Follonica Gavorrano 7; San Donato Tavarnelle e Sinalunghese 6; Pianese 5; Ostia Mare 4; Scandicci 1.