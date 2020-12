Calcio Serie D - Il Siena pareggia a Follonica e mantiene la vetta, vince la Pianese, perde il Lornano-Badesse

ACN SIENA-FOLLONICA GAVORRANO 0-0

OSTIA MARE-LORNANO BADESSE 3-2 (2-0)

PIANESE-TRESTINA 1-0 (1-0)

Si è giocata ieri, mercoledì 23 dicembre, la 9ª giornata del Campionato di calcio di Serie D girone E. Pareggia il Siena a reti inviolate contro il Follonica mentre torna alla vittoria la Pianese che supera sul campo di casa il Trestina 1-0. Sconfitto invece il Badesse Lornano contro l'Ostia Mare con il risultato di 3-2. Rinviata la gara Sinalunghese-San Donato Tavarnelle.In classifica la Robur mantiene il primo posto a quota 16 in coabitazione con il Cannara, il Lornano Badesse rimane fermo a quota 11, la Sinalunghese a 9, mentre smuove finalmente la classifica la Pianese che sale a 8 punti.Pareggio al "Franchi" per l'Acn Siena che, contro il Follonica Gavorrano soffre per buona parte della gara, per poi riprendersi nel finale di gara ma senza realizzare.: Narduzzo; Crocchianti (24' st Haruna), Carminati, Farcas, Ruggeri (13' st Martina); Sare, Agnello, Bani (13' st Schiavon); Nunes (27' st Gibilterra), Guidone, Mignani. A disp.: Gragnoli, Mahmudov, Sartor, Gerace, Ilari. All. Gilardino.: Trombini; Farini, Dierna (37' st Berardi), Bruni; Papini, Apolloni (37' st Guazzini), Gemmi (47' st Zini), Corioni, Grifoni; Monni, Mencagli. A disp.: Ombra, Usei, Rosini, Lo Sicco, Luzzetti, Ampollini. All. Favarin.Sconfitta per 3-2 per i biancazzurri del Lornano Badesse nella trasferta di Ostia. Al 12' passano in vantaggio i padroni di casa con Mastropietro che al 42 realizza la rete del raddoppio. Al 7' del secondo tempo Sorrentino accorcia le distanze e dopo soli 4 minuti Marzeglia pareggia i conti. Al 37' però arriva la rete della vittoria per i padroni di casa, realizzata da Moi.Giannini; Cabella, Moi, Esposito, Carta; Nanni (40' st Vasco), D'Astolfo, Ippoliti; Lazzeri, De Sousa, Mastropietro (40' st Verdirosi). A disp.: Giori, Zoppellari, Patelli, Menegat, Pedone, De Martino, Licciardello. All. De Angelis.: Conti; Bonechi, Ghinassi, Cecconi; Frosinini (25' st Gargano), Guidelli, Riccobono, Di Blasio (1' st Discepolo); Sorrentino (34' st Motti), Rinaldini (18' st Corsi); Marzeglia. A disp.: Lombardini, Magnano, Nassi, Chiti, Amato. All. Bonucelli.Marcatori: 12' e 42' pt Mastropietro (OM), 7' st Sorrentino (LB), 11' st Marzeglia (rig.) (LB), 37' st Moi (OM).Contro il Trestina ritorna finalmente alla vittoria la Pianese al termine di una bella gara. La rete della vittoria delle zebrette la realizza Arras al 20' del primo tempo.: Wroblewski, Sabatini, Ambrogio, Gagliardi, Bernardini, Simeoni, Marino, Kondaj, Arras (30' st Vai), Candiano, (15' st Zini) Remorini (36' st Misimovic). A disp.: Sorzi, Lo Iacono, Chinnici, Lepri, Tampwo, Islamaj. All. Pagliuca.: Mazzoni, Della Spoletina, Caruso (36' st Sylla), Bicchiarelli (25' st Benedetti), Fumati, Cenerini, Convinto, Gramaccia, Essoussi, Khribech (43' st Lignani), Falconi. A disp.: Migni, Xhafa, Scarpini, Mariucci, Benghalef, Battellini. All. Bonura.Marcatori: 20' pt Arras (P).-Follonica Gavorrano 0-0Flaminia-Montespaccato 1-0Foligno-Montevarchi 2-1Ostia Mare-3-2-Trestina 1-0Sangiovannese-Grassina 1-1Sinalunghese-San Donato Tavarnelle rinviataTiferno Lerchi-Cannara 0-0Trastevere-Scandicci 0-1e Cannara 16 punti; Trastevere e Tiferno Lerchi 15; Follonica Gavorrano e Foligno 14; Flaminia 13; Sangiovannese 12;11; Ostia Mare 10;, Montevarchi, Montespaccato e Grassina 9;e Trestina 8; San Donato Tavarnelle 6; Scandicci 4.