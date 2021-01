Calcio Serie D - Pareggio in trasferta per Pianese e Sinalunghese con il rinvio di Lornano Badesse-Siena

Con Lornano Badesse-Siena rinviata a data da destinarsi per la positività di 5 giocatori della squadra di casa, solo la Pianese e la Sinalunghese sono scese in campo, tra le squadre senesi, nella 10ª giornata del Campionato di calcio di Serie D girone E, giocata oggi, mercoledì 6 gennaio.La Pianese, impegnata in trasferta contro il San Donato Tavarnelle, ha pareggiato con il risultato di 1-1. Entrambi le reti su calcio di rigore: al 20' in vantaggio la Pianese con Arras, il pareggio dei padroni di casa al 13' della ripresa con Caciagli.Stesso risultato quello ottenuto dalla Sinalunghese in trasferta contro il Follonica Gavorrano. In svantaggio al 45' su un calcio di rigore trasformato da Monni, i rossoblù pareggiano nella ripresa con Doka.In classifica la Robur rimane quindi ferma a 16 punti scendendo al secondo posto in coabitazione con il Cannara, così come il Lornano Badesse fermo a quota 11, la Sinalunghese sale a 10 lunghezze, mentre la Pianese sale a 9 punti.Montevarchi-Trastevere 4-1Cannara-Flaminia rinviataFollonica Gavorrano-1-1Grassina-Tiferno Lerchi 0-1rinviataMontespaccato-Ostia Mare 2-2San Donato Tavarnelle-1-1Scandicci-Sangiovannese 1-2Trestina-Foligno 3-2Tiferno Lerchi 18 punti; Cannara e16; Follonica Gavorrano, Sangiovannese e Trastevere 15; Trestina e Foligno 14; Flaminia 13; Montevarchi 12;e Ostia Mare 11;e Montespaccato 10;e Grassina 9; San Donato Tavarnelle 7; Scandicci 4.