Calcio Serie D - Siena raggiunto al 93'. Pareggiano anche Pianese e Sinalunghese, sconfitta per il Lornano Badesse

Si è giocata oggi, domenica 10 gennaio, l'11ª giornata del Campionato di calcio di Serie D girone E. Tutte in campo finalmente le squadre senesi.- Il Siena butta via i meritati 3 punti allo stadio ''Artemio Franchi'' raggiunto dal Trestina al 3' di recupero, con la gara che si chiude con il risultato di 2-2. Bianconeri in vantaggio al 42' con Martina servito da Bani. Al 3' della ripresa pareggiano gli ospiti con Essoussi che trasforma un calcio di rigore. La rete del 2-1 per la Robur arriva al 13' su autorete di Fumanti su un cross di Ruggeri. Sembra ormai fatta per la squadra di Gilardino ma al 3' di recupero pareggiano gli ospiti ancora con Essoussi che ribatte in rete un altro calcio di rigore ribattuto da Narduzzo.- Pareggio casalingo per la Pianese contro il Trastevere. Alla rete di Arras per i bianconeri nel recupero del primo tempo, risponde per gli ospiti Bertoldi al 16' della ripresa. Finisce così 1-1.- Pareggio anche per la Sinalunghese che sul campo di casa impatta 1-1 contro il Montevarchi. Rete di Bucaletti al 25' per i rossoblù. Pareggio del Montevarchi al 33' con Jallow.- Unica sconfitta quella del Lornano Badesse, superato per 1-2 in trasferta dal Tiferno Lerchi. Dopo solo 4' Peluso porta in vantaggio i padroni di casa. Pareggia Rinaldini al 12' per i biancoazzuri ma al 29' del secondo tempo Massai realizza la rete del 2-1 per il Tiferno Lerchi.In classifica la Robur sale a 17 punti al secondo posto della classifica a parimerito con il Cannara e dietro alla capolista Tiferno Lerchi a 21, il Lornano Badesse rimane fermo a quota 11 raggiunto dalla Sinalunghese, mentre la Pianese sale a 10 punti.Flaminia-Follonica Gavorrano 3-2Foligno-Scandicci rinviataGrassina-Cannara 2-2Ostia Mare-San Donato Tavarnelle 3-0Pianese-Trastevere 1-1Sangiovannese-Montespaccato 0-1Siena-Trestina 2-2Sinalunghese-Montevarchi 1-1Tiferno Lerchi-Lornano Badesse 2-1Tiferno Lerchi 21;e Cannara 17; Trastevere e Flaminia 16; Follonica Gavorrano, Trestina e Sangiovannese 15; Foligno e Ostia Mare 14; Montespaccato e Montevarchi 13;11; Grassina e10; San Donato Tavarnelle 7; Scandicci 4.