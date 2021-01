Gilardino non è più l'allenatore dell'Acn Siena

Alberto Gilardino non è più l'allenatore dell'Acn Siena. Lo ha reso noto questa sera la società bianconera con un comunicato ufficiale.



"ACN Siena 1904 ed il mister Alberto Gilardino - si legge nella nota - nell’analisi della situazione attuale ritengono, di comune accordo, di sospendere l’attuale collaborazione.



La società è particolarmente grata ad Alberto Gilardino di aver consentito in soli 10 giorni di organizzare una squadra in grado di affrontare un campionato di serie D che al momento vede L’ACN Siena virtualmente in testa.



Nel ringraziare Alberto Gilardino nella professionalità e nella dedizione dimostrata, gli auguriamo un grande in bocca al lupo per la carriera."