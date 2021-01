Stefano Argilli è il nuovo allenatore dell’Acn Siena

Il presidente dell'Acn Siena, Roman Gevorkyan, ha presentato ufficialmente questa mattina in conferenza stampa il nuovo tecnico Stefano Argilli, dopo l’annuncio arrivato nella serata di ieri del divorzio consensuale con Alberto Gilardino.



Un incarico temporaneo - ha specificato il presidente bianconero -, per guidare la squadra in questo impegnativo mese di gennaio, finché la società, che sta valutando diverse candidature, non avrà scelto un nuovo mister. Argilli sarà affiancato da Gill Voria.



Dopo la presentazione alla stampa il presidente si è recato al campo dell’Acquacalda per parlare con la squadra, alla quale ha riconfermato la vicinanza e la fiducia, oltre ribadire l’obiettivo stagionale: vincere il campionato.



Stefano Argilli, 48 anni, è una bandiera della Robur dove ha militato dal 1996 al 2005 partecipando alla scalata dalla Serie C alla Serie A. La società gli ha riservato anche l’onore di ritirare la sua maglia, la numero 8. Attualmente è il responsabile del settore giovanile senese. Per oltre sei anni ha guidato le formazioni Allievi e Under 15.