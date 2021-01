Calcio Serie D - Pareggio a reti inviolate per il Siena contro il San Donato Tavarnelle

SAN DONATO TAVARNELLE-ACN SIENA 0-0

Pareggio a reti inviolate per il Siena in trasferta contro il San Donato Tavarnelle nell’anticipo della 12ª giornata del Campionato di calcio di Serie D - Girone E, giocato oggi, sabato 16 gennaio. Le due squadre si dividono così la posta, come i pali: uno per parte.Con il pareggio di oggi l'Acn Siena sale a quota 18, al secondo posto della classifica, in attesa delle gare di domani che vedranno, per le squadre della provincia, le seguenti partite: Montevarchi-Pianese; Lornano Badesse-Flaminia; Trestina-Sinalunghese.: Signorini, Ciurli, Polvani, Brenna, Alessio, Tartaglione (69' Viligiardi), Caciagli, Montini (57' Videtta), Poli (85' Regoli), Disanto, Pino (79' Gomes). A disp.: Balli, Baggiani, Calonaci, Frosali, Noccioli. All. Paolo Indiani.: Narduzzo, Ilari, Carminati, Farcas, Ruggeri, Agnello, Schiavon, Bani (60' Gerace), Gibilterra (64' Mahmudov), Guidone (72' Sartor), Martina (81' Nunes). A disp.: Gragnoli, Bedetti, Haruna, Sare, Mignani. All. Stefano Argilli.Tiferno Lerchi 21 punti; Siena 18; Cannara 17; Trastevere e Flaminia 16; Follonica Gavorrano, Trestina e Sangiovannese 15; Foligno e Ostia Mare 14; Montespaccato e Montevarchi 13; Lornano Badesse e Sinalunghese 11; Grassina e PIanese 10; San Donato Tavarnelle 8; Scandicci 4.