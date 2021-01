Calcio Serie D - Vince il Lornano Badesse, sconfitta per Pianese e Sinalunghese

rinviata

Si è giocata oggi, domenica 17 gennaio, la 12ª giornata del Campionato di calcio di Serie D girone E. Dopo il pareggio di ieri del Siena sul campo del San Donato Tavarnelle, tra le squadre senesi vince il Lornano Badesse mentre subiscono una sconfitta sia la Pianese che la Sinalunghese.- Dopo la sconfitta contro il Tiferno Lerchi della scorsa settimana, torna alla vittoria il Lornano Badesse che, sul campo di casa, supera il Flaminia con il risultato di 1-0. La rete della vittoria dei biancoazzurri, arrivato al 41' della ripresa, porta la firma di Marzeglia.- Sconfitta per 2-1 a Montevarchi per le zebrette di Piancastagnaio. Passati in vantaggio con Simeoni al 17', i bianconeri vengono prima raggiunti da Jallow al 25' della ripresa e poi superati con una rete su calcio di rigore trasformato da Frugoli al 37'.- Sconfitta esterna per i rossoblù contro il Trestina per 1-0. La rete della vittoria degli umbri al 23' della ripresa con Essoussi.In classifica, con la Robur a 18 punti, al terzo posto della classifica in coabitazione con il Trestina, il Lornano Badesse sale a quota 14. Ferme la Sinalunghese a 11 e la Pianese a 10.Montevarchi-Pianese 2-1Cannara-Sangiovannese 2-1Follonica Gavorrano-Ostia Mare 1-1Lornano Badesse-Flaminia 1-0Montespaccato-Tiferno LerchiScandicci-Grassina 0-0Trestina-Sinalunghese 1-0Trastevere-Foligno rinviataTiferno Lerchi 21 punti; Cannara 20;e Trestina 18; Montevarchi, Flaminia, Follonica Gavorrano e Trastevere 16; Sangiovannese e Ostia Mare 15; Foligno e14; Montespaccato 13;e Grassina 11;10; San Donato Tavarnelle 8; Scandicci 5.