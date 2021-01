Sangiovannese-Siena da ripetere: lo decide il giudice sportivo

Il giudice sportivo, Aniello Merone, ha deciso per l'irregolarità della partita Sangiovannese-Siena - vinta dai bianconeri con il risultato di 1-2 - per un errore tecnico del direttore arbitrale ordinando la ripetizione della gara.Sul provvedimento l'Acn Siena ha annunciato ricorso: "L’Acn Siena farà ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo di ripetere la gara con la Sangiovannese, giocata e vinta ieri dai bianconeri per 2-1.La società valdarnese aveva fatto un preannuncio di ricorso per l’errore commesso dall’arbitro che, a 28 secondi dal fischio finale, ha ammonito per la seconda volta il giocatore Ricardo Farcas, senza però espellerlo, se non a partita finita. Il giudice sportivo, letto il referto arbitrale e preso atto dell’errore ammesso dall’arbitro, ha deciso per la ripetizione della partita, ancora prima che il ricorso della Sangiovannese venisse formalizzato."Questo il testo del provvedimento:DELIBERA D’UFFICIOSANGIOVANNESE 1927 - SIENA 1904 SSD SRLIl Giudice Sportivo,- Letto il referto arbitrale e il supplemento di rapporto nel quale il Direttore di gara espressamente afferma di avere ammonito per duevolte il calciatore nº 6 del Siena, Farcas Ricardo Florin, senza comminare il provvedimento di espulsione per somma di ammonizioni,intervenuto solo al termine della gara;- rilevato il carattere pacifico e non contestato dell'errore tecnico del Direttore di gara;Delibera:- L'irregolarità della gara e ne ordina la ripetizione.Si trasmettono gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza.