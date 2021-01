Calcio Serie D - Brutta sconfitta per il Siena; vincono Badesse e Pianese; pareggia la Sinalunghese

ACN SIENA-TRASTEVERE 2-3 (1-1)

GRASSINA-LORNANO BADESSE 1-3 (0-2)

PIANESE-SCANDICCI 2-1 (2-1)

SINALUNGHESE-FOLIGNO 0-0

Si è giocata oggi, domenica 24 gennaio, la 13ª giornata del campionato di calcio di Serie D girone E. Sconfitta casalinga per l'Acn Siena che viene superato con il risultato di 2-3 dal Trastevere. Vincono il Lornano Badesse (1-3 a Grassina) e la Pianese (2-1 sullo Scandicci) mentre pareggia la Sinalunghese (0-0 contro il Foligno).Con oltre un tempo giocato in superiorità numerica, il Siena perde allo stadio ''Artemio Franchi'' contro il Trastevere. La Robur passa in vantaggio al 12' con Mignani e viene raggiunta al 41' da una rete i Bertoldi. Nella ripresa, con gli ospiti in 10, la squadra di Argilli passa nuovamente in vantaggio con Guidone al 27'. Poi il crollo: prima è ancora Bertoldi che va in gol al 37'; poi, nel recupero, rigore per il Trastevere trasformato da Milani che dà agli ospiti i 3 punti di una gara buttata via.Netta vittoria per il Lornano Badesse che si impone a Grassina con il risultato di 1-3. Biancoazzuri in vantaggio al 24' del primo tempo con Frosinini. Dopo 3 minuti il raddoppio su autorete del Grassina. Al 15' della ripresa accorciano i padroni di casa con Bellini ma nel recupero arriva la terza rete dei senesi di Sorrentino per il definitivo 1-3.Tutte nel primo tempo le reti della gara tra Pianese e Scandicci, sempre più ultimo in classifica. Zebrette in vantaggio dopo soli 7' con Mengali. Al 24' pareggio di Saccardi e al 31' la rete della definitiva vittoria per la squadra di Piancastagnaio realizzata da Arras.E' l'unico pareggio della giornata per le squadre senesi. Tra Sinalunghese e Foligno finisce a reti inviolate.In classifica, la Robur rimane ferma a 18 punti e crolla al 6° posto in coabitazione con la Sangiovannese. Ottimo il Lornano Badesse a quota 17, Pianese a 13 e Sinalunghese a 12 punti.Flaminia-Trestina 1-3Cannara-Montespaccato rinviataGrassina-Lornano Badesse 1-3Ostia Mare-Montevarchi 1-3Pianese-Scandicci 2-1Sangiovannese-Follonica Gavorrano 2-1Siena-Trastevere 2-3Sinalunghese-Foligno 0-0Tiferno Lerchi-San Donato Tavarnelle 1-1Tiferno Lerchi 22 punti; Trestina 21; Cannara 20; Montevarchi e Trastevere 19;e Sangiovannese 18;17; Flaminia e Gavorrano 16; Foligno e Ostia Mare 15; Montespaccato e13; San Donato Tavarnelle e12; Grassina 11; Scandicci 5.