Marian Pahars nuovo allenatore dell'Acn Siena

Marian Pahars è il nuovo allenatore dell’Acn Siena 1904. 45 anni, di origine lettone, ex giocatore di calcio nel ruolo di attaccante. Da calciatore ha indossato anche la maglia della nazionale della Lettonia ed ha trascorso sette anni della sua carriera di club in Inghilterra, nelle file del Southampton, squadra della Premier League. Nel 2004 è stato uno dei 23 lettoni a prendere parte per la prima volta al campionato d’Europa, giocato quell’anno in Portogallo e terminato per i baltici al primo turno. In dodici anni di carriera in Nazionale ha totalizzato75 presenze e 15 reti.



La sua carriera di allenatore comincia nel 2010 come vice allo Skonto, di cui diventa capo allenatore nel 2011 e con cui vince la Coppa 2011-2012. Nel 2013 viene chiamato prima a guidare la nazionale Under 21 lettone e poi viene promosso allenatore della nazionale maggiore.



Pahars succede a Stefano Argilli che da una quindicina di giorni stava provvisoriamente guidando la Robur dopo la rescissione del contratto con Alberto Gilardino.



“Sono molto felice di essere qui, in un club storico come è il Siena - ha detto Marian Pahars nella confereza stampa di presentazione -. Ho trovato una squadra ben preparata, sia fisicamente che tecnicamente. È un gruppo in cui c’è una bella sintonia tra giovani e giocatori esperti e questo è importante. Credo che ci siano tutti i presupposti per fare bene, anche se ci sono state delle difficoltà nelle ultime settimane. Questo comunque è il momento di agire più che parlare, dobbiamo vincere a cominciare dalla partita di domani”.



Altra novità dello staff tecnico bianconero è il nuovo preparatore atletico Sandro Bencardino. Preparatore atletico professionista FIGC e FIP, ha nel curriculum importanti esperienze, in Italia, in società blasonate come Mens Sana Siena e Virtus Bologna.