Serie D - Siena sconfitto a Montevarchi, vola il Badesse, vince la Pianese, affonda la Sinalunghese

Mentre il Siena continua nella serie negativa - a Montevarchi è arrivata la 3ª sconfitta consecutiva (solo 3 i punti nelle ultime 6 partite disputate -, nella 14ª giornata del campionato di calcio di Serie D girone E giocata oggi, domenica 31 gennaio, il Lornano Badesse continua a volare - sono 4 le vittorie di seguito - superando nettamente sul campo di casa la Sangiovannese con il risultato di 3-0. Il turno odierno ha visto anche la vittoria in trasferta per la Pianese, 0-2 sul Foligno, e il tracollo esterno della Sinalunghes che subisce 4 reti nella trasferta contro il Trastevere.Dopo un primo tempo nel segno dell'equilibrio, con un finale nel segno bianconero, al 30' del secondo tempo arriva la rete dei padroni di casa con Donati su lancio di Frugoli. Il Siena rischia anche di subire la seconda rete, e la gara finisce con la terza sconfitta consecutiva per la Robur.Tre punti preziosi per la Pianese che si impone a Foligno con due reti nel secondo tempo. In vantaggio con Misimovic dopo 8' di gioco, le zebrette raddoppiano con una rete di Arras al 37'.Continua a vincere ed a stupire il Badesse che si impone sulla Sangiovannese con un perentorio 3-0. Le reti di Manganelli al 45' del primo tempo e di Guidelli e Ghinassi rispettivamente al 14' e al 30' della ripresa.Il risultato parla da solo. Continua la crisi rossoblù e ne approfittano i romani con due reti per tempo: al 14' e al 31' del primo tempo doppietta di Bertoldi; all'11° e al 14' della ripresa gol di Lorusso e Giordani.In classifica, balza al terzo posto il Lornano Badesse a quota 23, Siena sempre fermo a 18, Pianese che sale a 17, e Sinalunghese impantanata nelle zone basse della classifica a 12.Trestina-Ostia Mare 2-1Montevarchi-Siena 1-0Foligno-Pianese 0-2Follonica Gavorrano-Tiferno Lerchi 4-2Lornano Badesse-Sangiovannese 3-0Montespaccato-Grassina rinviataSan Donato Tavarnelle-Flaminia 2-2Scandicci-Cannara 0-2Trastevere-Sinalunghese 4-0Cannara 26 punti; Trestina 24;23; Montevarchi, Trastevere e Tiferno Lerchi 22; Follonica Gavorrano 19;e Sangiovannese 18; Flaminia 17; San Donato Tavarnelle e16; Foligno e Ostia Mare 15; Montespaccato 13;12; Grassina 11; Scandicci 8.