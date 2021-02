Coppa Italia calcio femminile - San Gimignano travolto nella gara di andata dalla Roma

FLORENTIA SAN GIMIGNANO-AS ROMA 0-4 (0-3)



L’andata dei quarti di finale della Coppa Italia di calcio femminile è della Roma con la Florentia San Gimignano quasi mai in partita che cade in casa e complica molto il passaggio del turno.Parte in avanti San Gimignano, dopo 2 minuti di gioco Cecilia Re arriva al tiro dal limite dell’area: la conclusione mancina della centrocampista della Florentia San Gimignano è bloccata senza problemi da Caesar. Da questo momento in poi è la Roma a prendere in mano le redini della partita e, su una disattenzione della difesa delle padrone di casa, al 5’, Lazaro calcia libera da centro area, dopo uno scambio con Serturini: l’attaccante spagnola trafigge l’incolpevole Friedli per la rete del vantaggio ospite.Le giallorosse hanno il controllo del gioco e si rendono pericolose approfittando anche di alcune imprecisioni commesse, in ripartenza, dalle neroverdi. Su uno di questi tentativi di giocare da dietro, le ospiti conquistano un calcio d’angolo dal quale scaturisce il raddoppio, Lazaro stacca bene di testa e batte ancora Friedli. Al 41’ le neroverdi si affaccia di nuovo in area avversaria con una conclusione di Anghileri, ma la palla finisce alta sopra la traversa. Il colpo del ko arriva sul finale del primo tempo, dopo un contropiede a partire da calcio d’angolo della Florentia: Serturini più veloce di Bursi e batte Friedli in uscita dopo una corsa da metà campo palla al piede.Nella ripresa la gara non cambia, il pallino del gioco è ancora giallorosso: dopo un minuto dalla ripresa del gioco, Andressa calcia da ottima posizione, con Friedli che blocca la palla. La numero 1 neroverde, invece, non può nulla sulla successiva conclusione dell’attaccante brasiliana che sigla il gol dello 0-4 per la Roma. i ritmi inevitabilmente si abbassano, la Florentia San Gimignano non trova le forze per impensierire Caesar e segnare almeno il goal della bandiera. Anzi, prima del triplice fischio del signor Angelucci c’è ancora tempo anche per un ultimo pericolo per le neroverdi: su punizione Bonfantini colpisce l’incrocio dei pali.Il ritorno dei quarti è previsto per domenica 14 febbraio, alle 14.30, presso lo stadio “Tre Fontane”, prima, però, le neroverdi dovranno ritrovarsi in campionato, con la delicata trasferta di Verona contro l’Hellas.: Friedli, Bursi (68’ Ceci), Dongus, Pisani, Boglioni, Bardin (87’ Imprezzabile), Re, Pugnali (68’ Wagner), Anghileri (54’ Nilsson), Cantore (87’ Dahlberg), Martinovic. A disp.: Tampieri, Kuenrath, Giacobbo, Accornero. All. Stefano Carobbi.: Caesar, Soffia, Bernauer, Alves (81’ Corelli), Giugliano (56’ Severini), Bartoli, Serturini (73’ Bonfantini), Thomas, Swaby, Lazaro, Linari. A disp.: Baldi, Erzen, Corrado, Pettenuzzo, Mass, Landa. All. Elisabetta Bavagnoli.