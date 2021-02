Serie D - Il Siena non passa al ''Franchi'', perde il Badesse, 0-0 nel derby tra Sinalunghese e Pianese

ACN SIENA-FOLIGNO 0-0

CANNARA-LORNANO BADESSE 2-1 (2-0)

SINALUNGHESE-PIANESE 0-0

Risultati 15ª giornata del Campionato di calcio di Serie D - girone E

Classifica

Pareggio casalingo a reti inviolate per l'Acn Siena contro il Foligno, nella 15ª giornata del campionato di calcio di Serie D girone E giocata oggi, giovedì 3 gennaio. Stop per il Lornano Badesse che, dopo quattro vittorie consecutive, viene fermato per 2-1 sul campo della capolista Cannara. Finisce invece a reti inviolate il derby tra Sinalunghese e Pianese.Dopo un primo tempo di marca bianconera, ma concluso con un nulla di fatto, nella ripresa continuano i tentativi di andare in gol della Robur che però non riesce mai a concretizzare. Un deludente cammino quello del Siena che nelle ultime 7 gare ha conquistato solo 4 punti con un bilancio di 4 pareggi e 3 sconfitte.Dopo quattro vittorie consecutive, arriva la sconfitta per il Lornano Badesse che, in casa della capolista Cannara, viene superato con il risultato di 2-1. Gli umbri passano in vantaggio al 12' con Bei e raddoppiano al 28' con Ubaldi. Nella ripresa arriva la rete dei biancoazzurri con Sorrentino al 32'.Pareggio a reti inviolate nel derby tra Sinalunghese e Pianese. Per i rossoblù un punto che serve poco per dare una svolta alla traballante classifica. Per la Pianese, in netta ripresa, sono 7 i punti conquistati nelle ultime 3 gare.In classifica, rimane fermo il Lornano Badesse a quota 23 che scende al 5° posto della classifica insieme al Montevarchi, il Siena sale a 19 - ottavo a pari punti con il Follonica Gavorrano -, la Pianese a 17 e la Sinalunghese a 13 punti.Flaminia-Montevarchi 0-0Cannara-Lornano Badesse 2-1Grassina-Follonica Gavorrano rinviataMontespaccato-Scandicci 2-4Ostia Mare-Trastevere 1-2Sangiovannese-San Donato Tavarnelle 2-1Sinalunghese-Pianese 0-0Tiferno Lerchi-Trestina 1-0Siena-Foligno 0-0Cannara 29 punti; Trastevere e Tiferno Lerchi 25; Trestina 24; Montevarchi e23; Sangiovannese 21; Follonica Gavorrano e19; Flaminia 18;17; San Donato Tavarnelle e Foligno 16; Ostia Mare 15;e Montespaccato 13; Grassina e Scandicci 11.