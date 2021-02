Serie D - Incubo Siena sconfitto a Sinalunga, netta vittoria per il Badesse, vince anche la Pianese

SINALUNGHESE-SIENA 2-1 (1-0)

LORNANO BADESSE-SCANDICCI 3-1 (2-0)

PIANESE-OSTIA MARE 1-0 (0-0)

Risultati 16ª giornata del Campionato di calcio di Serie D - girone E

Classifica

Nella 16ª giornata del campionato di calcio di Serie D girone E giocata oggi, domenica 7 gennaio, il Siena viene sconfitto per 2-1 sul campo della Sinalunghese. Torna alla vittoria il Lornano Badesse dopo lo stop di Cannara con un netto 3-0 sullo Scandicci mentre la Pianese vince per 1-0 con l'Ostia Mare.Subito a segno la Sinalunghese dopo soli 2' di gioco con Corsetti su cross di Doka. Al 33' impresa di Narduzzo che para un calcio di rigore di Sciacca. All'11' della ripresa arriva il pareggio bianconero con Guidone con un colpo di testa su cross di Martina. Al 18' una grande ingenuità di Bani gli costa il secondo giallo e l'espulsione: Siena in 10. Al 35' bianconeri in 9: questa volta per doppia ammonizione viene espulso Zulpa. I padroni di casa ci credono, fino a quando, al 44', vanno in rete per il definitivo 2-1 con Doka che di testa supera Narduzzo prima di fallire la rete del 3-1.Dopo lo stop di Scandicci, torna alla vittoria il Lornano Badesse che, sul campo di casa, supera lo Scandicci per 3-1. Al 17' e al 20' doppio vantaggio per i biancoazzurri con doppietta di Sorrentino. Nella ripresa va in rete Chiti al 30' mentre per gli ospiti il gol della bandiera arriva nel recupero con Ferretti.Continua la serie positiva della Pianese che prosegue la risalita in classifica. Questa volta le zebrette di Piancastagnaio superano l'Ostia Mare con una rete di Zini al 27' del secondo tempo.In classifica, il Lornano Badesse - con 5 vittorie nelle ultime 6 gare - sale a quota 26, al 3° posto della classifica insieme al Montevarchi; la Pianese continua a risalire ed è a 20 punti con 10 punti conquistati nelle ultime 4 partite; il Siena rimane tristemente fermo a 19 con un bilancio, che dire negativo è un complimento, di 4 punti nelle ultime 8 partite (4 pareggi e 4 sconfitte); la Sinalunghese smuove inaspettatamente con 3 punti una classifica difficile portandosi a quota 16.Montevarchi-Sangiovannese 2-1Foligno-Flaminia 3-1Follonica Gavorrano-Montespaccato 1-0Lornano Badesse-Scandicci 3-1Pianese-Ostia Mare 1-0San Donato Tavarnelle-Cannara 2-0Sinalunghese-Siena 2-1Trastevere-Tiferno Lerchi 3-0Trestina-Grassina si gioca mercoledìCannara 29 punti; Trastevere 28; Montevarchi e26; Tiferno Lerchi 25; Trestina 24; Follonica Gavorrano 22; Sangiovannese 21;20;, San Donato Tavarnelle e Foligno 19; Flaminia 18;16; Ostia Mare 15; Montespaccato 13; Grassina 11; Scandicci 9.