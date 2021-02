Serie D - Il Siena non va oltre il pari nel derby con la Pianese, sconfitta per la Sinalunghese

SIENA-PIANESE 0-0

Nella 17ª giornata (ultima di andata) del campionato di calcio di Serie D girone E giocata oggi, domenica 14 febbraio, il Siena, con Giraldino nuovamente sulla panchina senese, pareggia a reti inviolate nel derby con la Pianese. Sconfitta per la Sinalunghese nella gara salvezza contro Scandicci per 2-1. Rinviata la gara del Badesse causa positività in casa biancoazzurra.Nonostante il ritorno di Alberto Gilardino alla guida della squadra ed un buon avvio di gara, la Robur non va oltre il pari contro una Pianese che sta comunque attraversando un ottimo periodo di forma. Il Siena crea ma non riesce ad andare in rete racimolando anche oggi solo 1 punto.In una gara che contava per la zona retrocessione, la Sinalunghese viene superata dallo Scandicci per 2-1. Tutte le reti nella ripresa: al 4' passano in vantaggio i padroni di casa con Zaccagnini, poi il raddoppio al 12' di Francalanci; i rossoblù accorciano inutilmente al 23' con Corsetti.In classifica, il Lornano Badesse - con 5 vittorie nelle ultime 6 gare - rimane ovviamente a quota 26, al 6° posto della classifica; la Pianese continua a risalire ed è a 21 punti con un bilancio di 11 punti conquistati nelle ultime 5 partite; il Siena sale a 20 (con 8 soli punti nelle ultime 10 partite, frutto di 1 vittoria - il recupero con la Sangiovannese omologato - 5 pareggi e 4 sconfitte); la Sinalunghese invece rimane ferma a quota 16.Flaminia-Trastevere 0-3Cannara-Follonica Gavorrano 1-3Grassina-San Donato Tavarnelle 0-1Montespaccato-Lornano Badesse rinviataOstia Mare-Foligno 1-1Sangiovannese-Trestina 0-2Scandicci-Sinalunghese 2-1Siena-Pianese 0-0Tiferno Lerchi-Montevarchi 1-0Trastevere 34 punti; Trestina 30; Tiferno Lerchi, Montevarchi e Cannara 29;26; Follonica Gavorrano 25;23; San Donato Tavarnelle 22;e Sangiovannese 21; Foligno 20; Flaminia 18;e Ostia Mare 16; Montespaccato 14; Scandicci 12; Grassina 11.