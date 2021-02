Roma troppo forte, San Gimignano fuori dalla Coppa Italia di calcio femminile

AS ROMA-FLORENTIA SAN GIMIGNANO 6-1 (5-1)

Una Roma troppo forte, una Florentia San Gimignano poco combattiva e remissiva, questa la sintesi della gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia di calcio femminile. Le giallorosse, in un momento di forma strepitoso, hanno trovato un feeling con il gol mai avuto in queste due stagioni: il lungo lavoro di Bavagnoli sembra dare finalmente i suoi frutti. La Florentia San Gimignano non può nulla, il compito dopo il 4 a 0 dell’andata era arduo, ma le troppe disattenzioni in difesa e un atteggiamento troppo rinunciatario costano carissimo alle neroverdi.Nel primo tempo le giallorosse passano subito in vantaggio, al 2’ Imprezzabile colpisce la palla col braccio da distanza molto ravvicinata sul cross di Serturini, per l’arbitro è rigore. Dal dischetto Andressa, Lonni intuisce ma non può arrivarci. Pochi minuti e le giallorosse raddoppiano in contropiede con Bonfantini. La partita sembra frizzante, al 13’ Cantore accorcia le distanze con un bel pallonetto a scavalcare Baldi, ma è solo un’illusione. Da lì in poi è un monologo giallorosso, con le ragazze allenate da Betty Bavagnoli che trovano con facilità altre 3 reti con Bonfantini, Thomas e Serturini. Sangi può recriminare per un fallo di mano in area non ravvisato dal direttore di gara, ma è stato troppo il divario visto nella prima frazione.Nella ripresa è ancora un monologo delle padrone di casa, San Gimignano pur provando sempre a giocare il pallone non punge mai la difesa giallorossa. Poco da segnalare, tranne al 69’ il rientro in campo di Irene Lotti dopo un lungo periodo di indisponiipità e al 75’ il bellissimo gol di Emma Severini che con un destro preciso sotto l’incrocio dei pali trova il 6 a 1.Doppio confronto completamente da dimenticare per le neroverdi, ora una pausa nazionali fondamentale per ritrovare energie, recuperare dagli acciacchi e ripartire in campionato: il 27 febbraio, alle 14.30, al Santa Lucia arriva la Fiorentina e ci sarà bisogno di una prestazione di altro livello.: Baldi, Bernauer, Andressa (54’ Barusic), Giugliano (46’ Severini), Erzen (31’ Soffia), Bartoli (70’ Corrado), Serturini (46’ Corelli), Thomas, Bonfantini, Linari, Pettenuzzo. A disp.: Caesar, Soffia, Swaby, Lazaro, Massa. All. Elisabetta Bavagnoli.: Lonni, Ceci, Rodella (46’ Boglioni), Bursi, Imprezzabile, Wagner (63’ Accornero), Bardin (69’ Lotti), Pugnali (46’ Dahlberg), Nilsson (63’ Anghileri), Cantore, Martinovic. A disp.: Friedli, Tampieri, Re, Dongus. All. Stefano Carobbi.