Serie D - Ancora una sconfitta per il Siena ed ancora una vittoria per la Pianese. Sconfitta la Sinalunghese

FLAMINIA-SINALUNGHESE 2-0 (0-0)

OSTIA MARE-ACN SIENA 3-1 (1-0)

TIFERNO LERCHI-PIANESE 1-2 (0-0)

Risultati 18ª giornata del Campionato di calcio di Serie D - girone E

Classifica

Nella 18ª giornata (prima di ritorno) del campionato di calcio di Serie D girone E giocata oggi, domenica 21 febbraio, l'Acn Siena subisce un'altra sconfitta superata in trasferta dall'Ostia Mare con il risultato di 3-1. La Pianese continua la serie positiva vincendo fuori casa per 1-2 contro il Tiferno Lerchi, mentre la Sinalunghese viene superata per 2-0 dal Flaminia Calcio. Rinviata la gara del Badesse che avrebbe dovuto ospitare il San Donato Tavarnelle (la seconda consecutiva) causa positività in casa biancoazzurra.Niente da fare per la Sinalunghese nella trasferta contro il Flaminia Calcio. I padroni di casa in vantaggio al 53' con Scjamanna, raddoppiano con Traditi nel recupero aggiudicandosi la posta completa.Nonostante il ritorno di Gilardino - ed il nuovo presidente - non cambia la marcia (indietro) dei bianconeri che escono da Ostia con un'altra sconfitta, questa volta per 3-1. I padroni di casa passano in vantaggio al 34' su calcio di rigore assegnato dall'arbitro per un fallo di Ruggeri. Sul dischetto va Mastropietro che supera Narduzzo. Al 13' della ripresa arriva il raddoppio per l'Ostia Mare: errore nell'applicare la tattica del fuorigioco e Sousa, completamente solo servito da Nanni appoggia in rete. Al 21' Siena in dieci: espulso Ilari per doppia ammonizione. Al 25' arriva la rete della Robur con un gran tiro di Guidone dal centro dell'area che fa sperare nel recupero dei bianconeri. Ma va di male in peggio perchè al 6' di recupero i padroni di casa mettono a segno la terza rete con Lazzeri.Continua il periodo positivo per le zebrette di Piancastagnaio, che in terra umbra, dopo essere passate in vantaggio contro il Tiferno Lerchi con una rete di Arras su calcio di rigore al 14' della ripresa, vengono raggiunte da Traini al 30'. Al 35' però arriva la rete del definitivo 1-2 che dà i tre punti ai bianconeri: la realizza Zini su calcio di punizione di Bernardini.In classifica, il- con 5 vittorie nelle ultime 6 gare disputate - rimane ovviamente fermo a quota 26; lacontinua a risalire ed è ora a 24 punti con un bilancio di 14 punti conquistati nelle ultime 6 partite; ilrimane fermo a 23 (con 8 soli punti nelle ultime 11 partite, frutto di 1 vittoria - il recupero con la Sangiovannese omologato - 5 pareggi e 5 sconfitte); larimane ferma a quota 16.Calcio Flaminia-Sinalunghese 2-0Cannara-Montevarchi 0-0Grassina-Trastevere 1-1Lornano Badesse-San Donato Tavarnelle rinviataMontespaccato-Trestina 2-1Ostia Mare-Siena 3-1Sangiovannese-Foligno 1-1Scandicci-Follonica Gavorrano 2-1Tiferno Lerchi-Pianese 1-2Trastevere 35 punti; Cannara e Trestina 31; Montevarchi 30; Tiferno Lerchi 29;e Follonica Gavorrano 26;24; San Donato Tavarnelle e23; Sangiovannese 22; Foligno e Flaminia 21; Ostia Mare 19; Montespaccato 18;16; Scandicci 15; Grassina 13.