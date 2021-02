Serie D - Il Siena torna finalmente alla vittoria. Trionfo Pianese, tonfo Sinalunghese

PIANESE-FLAMINIA 3-1 (3-0)

SINALUNGHESE-OSTIA MARE 1-2 (1-1)

SIENA-SCANDICCI 1-0 (1-0)

Risultati 19ª giornata del Campionato di calcio di Serie D - girone E

Classifica

Nella 19ª giornata (2ª di ritorno) del campionato di calcio di Serie D girone E giocata oggi, mercoledì 24 febbraio, torna finalmente alla vittoria l'Acn Siena che supera lo Scandicci con il risultato di 1-0. La Pianese continua a vincere e a salire, e lo fa con autorità sul campo di casa sulla Flaminia: 3-1 il risultato finale. Nebbia fitta invece in Valdichiana: ancora una sconfitta per la Sinalunghese superata sul proprio campo dall'Ostia Mare 1-2. Rinviata la gara del Badesse prevista a Follonica (terzo rinvio consecutivo), causa positività in casa biancoazzurra.In classifica, lacontinua a salire ed è ora a quota 27 con un ruolino di marcia di 17 punti conquistati nelle ultime 7 partite; il- con 5 vittorie nelle ultime 6 gare disputate (e 4 partite da recuperare) - rimane ovviamente fermo a quota 26 raggiunto dalche finalmente smuove le acque; larimane invece impantanata a 16 punti, al terzultimo posto della classifica.Bella vittoria per la Pianese, che continua a macinare punti, contro la Flaminia con il risultato di 3-1. La squadra amiatina passa in vantaggio al 21' con un calcio di rigore trasformato da Arras che, solo un minuto dopo, realizza la rete del raddoppio bianconero ribattendo in rete un altro calcio di rigore (questa volta battuto da Zini), respinto dal portiere ospite. Al 32' è ancora Arras a realizzare la rete della doppietta personale mettendo in cassaforte il risultato. Il gol degli ospiti arriva nel finale di gara con Gruz.Continua sempre più con fatica il duro campionato della Sinalunghese. Ostia Mare in vantaggio al 13' con Pedone. Sciacca raggiunge il pareggio al 45' ma, al 25' della ripresa, arriva la rete del definitivo 1-2 di Sousa che assegna i tre punti alla squadra ospite e fa scivolare i rossoblù al terzultimo posto.Dopo un periodo che definire nero è dir poco, l'Acn Siena torna finalmente alla vittoria allo stadio "Franchi" contro lo Scandicci. Robur in gol al 32' con un colpo di testa di Guidone su cross di Agnello.Montevarchi-Grassina 2-0Foligno-Tiferno Lerchi 1-2Follonica Gavorrano-Lornano Badesse rinviataPianese-Flaminia 3-1San Donato Tavarnelle-Montespaccato 2-2Sinalunghese-Ostia Mare 1-2Trestina-Cannara 5-0Trastevere-Sangiovannese 2-0Siena-Scandicci 1-0Trastevere 38 punti; Trestina 34; Montevarchi 33; Tiferno Lerchi 32; Cannara 31;27;e Follonica Gavorrano 26; San Donato Tavarnelle 24; Sangiovannese e Ostia Mare 22; Foligno e Flaminia 21; Montespaccato 19;16; Scandicci 15; Grassina 13.