Padulano e De Falco all'Acn Siena

Fabio Padulano e Andrea De Falco, che hanno ratificato oggi il proprio accordo con l'Acn Siena.Fabio Padulano, originario della provincia di Napoli, classe 1994, esterno d’attacco dal piede mancino, frutto del vivaio della Juventus e con una lunga esperienza alle spalle sia in serie C che D, nonostante la giovane età. Attaccante duttile, che può essere schierato sia come prima che come seconda punta, arriva dal Bisceglie, squadra con la quale ha collezionato 17 presenze in serie C (girone C).Andrea De Falco, centrocampista centrale classe 1986, ha alle spalle 7 presenze in Serie A con l’Ancona da giovanissimo, anche se ha trascorso gran parte della sua lunga carriera in Serie B con le maglie del Sassuolo, del Bari e della Juve Stabia. Negli ultimi anni ha giocato invece in Serie C con il Matera, il Vicenza, la Reggina e la Viterbese, da cui proviene.Entrambi sono a disposizione di mister Gilardino, essendo trascorsi i 30 giorni dall’ultima presenza in campo, come stabilisce la regola per i giocatori professionisti. Fabio Padulano giocherà con la maglia numero 29, mentre Andrea De Falco ha scelto la maglia numero 37.