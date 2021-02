Calcio Serie A Femminile: San Gimignano supera la Fiorentina nel derby toscano

FLORENTIA SAN GIMIGNANO-FIORENTINA FEMMINILE 2-0 (0-0)

Per la 14ª giornata del campionato di calcio di Serie A Femminile si è giocato, al "Santa Lucia", il derby toscano fra la Florentia e la Fiorentina. E dopo cinque sconfitte nelle precedenti partite la Florentia ha finalmente la meglio sulle viola. Match intenso nel primo tempo, si sblocca nella ripresa con le padrone di casa che passano grazie alle reti di Cantore e di Re.La squadra di mister Carobbi arriva alla conclusione, dopo due minuti, con Wagner, ma la palla finisce alta sopra la traversa della porta difesa da Schroffenegger, ex di giornata. Nella parte centrale del primo tempo le ragazze di Cincotta intensificano la pressione, ma Friedli risponde presente quando viene chiamata in causa. Le padrone di casa si fanno vedere nell’area della Fiorentina, quasi alla fine della prima frazione di gioco, con una combinazione del trio d’attacco, ma Cantore viene anticipata al momento di calciare.Dopo i primi minuti di studio ad inizio secondo tempo, è la Florentia che prende in mano le redini del gioco: al 51’ Martinovic mette Cantore in posizione di battere Schroffenegger, ma la numero 20 è in fuorigioco. È buona, invece, la posizione della stessa Cantore, due minuti più tardi, sul preciso lancio di Nilsson: l’attaccante neroverde supera Schroffenegger con un destro sul secondo palo per la rete del vantaggio della Florentia.Dopo un giro di lancette Nilsson e Cantore sono ancora protagoniste, ma con ruoli invertiti: Cantore al cross, dalla destra, e l’esterno svedese che potrebbe segnare il gol del doppio vantaggio, ma non trova la palla al volo.Al 72’ ancora Cantore cerca l’eurogol: danza sulla palla, supera con un tunnel la diretta avversaria, ma il tiro a girare finisce fuori dallo specchio della porta.Il raddoppio arriva nell’azione successiva con Bardin che da fondo campo mette al centro per Re. La centrocampistta monzese trafigge Schroffenegger e segna la sua prima rete in Serie A.La reazione della Fiorentina si limita ad un tiro Baldi alto sopra la traversa e al termine di 4 minuti di recupero si può scatenare la festa neroverde.L’unica nota dolente, a parte l’infortunio di Bardin le cui condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, è stato non poter festeggiare questa vittoria storica con tutto il meraviglioso tifo di San Gimignano, ma ci sarà tempo per farlo!Il prossimo impegno di campionato della Florentia San Gimignano sarà sabato prossimo, sempre al "Santa Lucia", contro San Marino.: Friedli, Boglioni (76’ Bursi), Rodella, Dongus, Ceci, Re, Wagner (76’ Dahlberg), Lotti (46’ Bardin, 86’ Imprezzabile), Nilsson, Cantore, Martinovic. A disp.: Lonni, Pugnali, Anghileri, Pisani, Bolognini. All. Stefano Carobbi.: Schroffenegger, Tortelli (65’ Neto), Quinn, Zanoli, Thogersen (81’ Cordia), Adami, Vigilucci, Middag (81’ Mani), Clelland (56’ Monnecchi), Sabatino, Baldi. A disp.: Ohrstrom, Monnecchi, Pastifieri, Innocenti, Mazzoni. All. Antonio Cincotta.Juventus e Milan 39 punti; Sassuolo 31; Roma e22; Empoli 20; Inter 17; Hellas Verona 10; San Marino 8; Napoli 4; Bari 3.