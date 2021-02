Serie D - Il Siena fa il bis vincendo contro il Tiferno Lerchi; continua a vincere la Pianese; sconfitta la Sinalunghese

GRASSINA-PIANESE 1-2 (1-0)

SANGIOVANNESE-SINALUNGHESE 2-0 (1-0)

TIFERNO LERCHI-SIENA 2-3 (0-2)

Risultati 20ª giornata

Classifica

Nella 20ª giornata (3ª di ritorno) del campionato di calcio di Serie D girone E giocata oggi, domenica 28 febbraio, vince nuovamente l'Acn Siena che supera il Tiferno Lerchi 2-3. Dopo essere stata in svantaggio fino a 10' dal termine vince la Pianese a Grassina 1-2, mentre la Sinalunghese viene superata 2-0 a San Giovanni Valdarno. Rinviata la gara del Badesse contro il Montevarchi (si tratta del quarto rinvio consecutivo), causa positività al coronavirus in casa biancoazzurra.In classifica, lacontinua a salire ed è ora a quota 30 con un ruolino di marcia di ben 20 punti conquistati nelle ultime 8 partite; l'sale a quota 29 con due vittorie consecutive; il- con 5 vittorie nelle ultime 6 gare disputate (e 4 partite da recuperare) - rimane ovviamente fermo a quota 26; larimane ferma a 16 punti, al penultimo posto della classifica in coabitazione con lo Scandicci.Continua a correre la Pianese che, dopo essere stata in svantaggio fino a 10 minuti dalla fine, ribalta il risultato portando a casa i 3 punti. Padroni di casa in vantaggio al 12' con Calosi. Nella ripresa arriva finalmente all'81' la rete del pareggio dei bianconeri con un calcio di punizione trasformato da Zini. Passa un solo minuto e Lepri raddoppia per la rete del definitivo 1-2 in favore delle zebrette.Altra sconfitta per la Sinalunghese che a San Giovanni Valdarno viene superata con il risultato di 2-0. Padroni di casa in vantaggio con Falomi al 32'. La rete del raddoppio arriva al 94': la realizza Mencagli.Dopo il successo di domenica scorsa, torna nuovamente alla vittoria il Siena che sembra aver archiviato un periodo nerissimo. Passano in vantaggio i bianconeri al 28' con Agnello che sfrutta un rimpallo in area favorevole. Al 2' di recupero del primo tempo arriva il raddoppio: la rete la realizza ancora Agnello su azione di calcio d'angolo. Dopo un ottimo primo tempo della Robur, all'8 della ripresa accorcia il Tiferno Lerchi su azione d'angolo con Dominici che ribatte in rete una respinta di Narduzzo. Ma non finisce qui perchè al 41' Mignani va in gol per l'1-3 della squadra di mister Gilardino. Brividi nel finale quando al 90' i padroni di casa accorciano su calcio di rigore trasformato da Valori. 5' di recupero e la gara va finalmente in archivio con la meritata vittoria della Robur per 2-3.Flaminia-Ostia MareCannara-FolignoFollonica Gavorrano-TrestinaGrassina-PianeseLornano Badesse-MontevarchiMontespaccato-TrastevereSangiovannese-SinalungheseScandicci-San Donato TavarnelleTiferno Lerchi-SienaTrastevere 41 punti; Trestina e Cannara 34; Tiferno Lerchi 32;30; Follonica Gavorrano e29;26; Sangiovannese, Ostia Mare e San Donato Tavarnelle 25; Foligno e Flaminia 21; Montespaccato 19; Scandicci e16; Grassina 13.