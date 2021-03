Ufficiale, Guberti e Guarino all'Acn Siena

L’Acn Siena ha annunciao l’ingaggio del centrocampista Stefano Guberti ed il difensore Vincenzo Guarino.



Stefano Guberti, 37 anni, originario di Sesto San Giovanni, centrocampista di grande esperienza, vanta 124 presenze in serie B e 82 in serie A. Nella massima serie ha indossato le maglie di Ascoli, Roma e Sampdoria, mentre nella serie cadetta ha giocato con Torino, Bari e Perugia. In questa stagione era in forza al Latte Dolce Sassari e per lui si tratta di un ritorno, perché è stato a Siena in serie C dal 2017 al 2020.



L’altro rinforzo è Vincenzo Guarino, difensore 26enne, cresciuto nel settore giovanile della Juve Stabia, con la quale ha giocato anche in serie B. Un giocatore che ha un’esperienza importante della categoria, ha militato, tra le altre, nell’Arezzo, nello Scandicci, nel San Marino Calcio e nella Torres, prima di approdare appunto in questa stagione al Licata, che gioca nel girone I della serie D. Stefano Guberti indosserà la maglia numero 13, Vincenzo Guarino ha scelto invece la casacca numero 95.



"Sono felice di essere qui, il Siena è l’unica squadra a cui non ho potuto dire di no, nonostante mi trovassi davvero bene a Sassari - sono le prime parole di Stefano Guberti -. Ho risolto tutti i problemi fisici che mi hanno limitato l’anno passato e sono tornato per dare quello che non sono riuscito a dare e che questa piazza si merita".



"Ho colto al volo l’opportunità di venire a Siena, che è una piazza molto prestigiosa e dove posso crescere come giocatore - ha detto invece Vincenzo Guarino -. Sono pronto a dare il massimo e sono qui per vincere".