Serie D - Incredibile rimonta Siena contro la Flaminia; pareggia la Pianese; sconfitta per la Sinalunghese

PIANESE-SANGIOVANNESE 1-1 (1-1)

SIENA-FLAMINIA 3-3 (0-2)

SINALUNGHESE-TIFERNO LERCHI 0-2 (0-1)

Risultati 21ª giornata

Classifica

Nella 21ª giornata (4ª di ritorno) del campionato di calcio di Serie D girone E giocata oggi, domenica 7 marzo, il Siena pareggia una gara rocambolesca con la Flaminia dopo essere stato sotto di 3 reti. Pereggio per 1-1 per la Pianese contro la Sangiovannese mentre arriva ancora una sconfitta casalinga per la Sinalunghese, 0-2 contro il Tiferno Lerchi. Rinviata la gara del Badesse in programma in trasferta contro il Trestina (si tratta del quinto rinvio consecutivo), causa positività al coronavirus in casa biancoazzurra.In classifica, lacontinua a salire ed è ora a quotacon un ruolino di marcia di ben 21 punti conquistati nelle ultime 9 partite; l'sale acon due vittorie e un pareggio nelle ultime 3 gare; il- con 5 vittorie nelle ultime 6 gare disputate (e 5 partite da recuperare) - rimane ovviamente fermo a quota; la, alla quinta sconfitta consecutiva, rimane apunti, tristemente solitaria al penultimo posto della classifica.Pareggio casalingo per la Pianese che passa in vantaggio dopo soli 4' con Marino. Al 34' pareggio per gli ospiti con Falomi. Finisce con un pareggio la gara delle zebrette.Dopo due successi consecutivi, il Siena rimedia con un finale clamoroso ad uno 0-3 imbarazzante. Passa in vantaggio la Flaminia al 31' con Sirbu. Dopo solo un minuto arriva il raddoppio per i laziali: lo realizza Ferrara.Al 7' della ripresa (con la Flaminia in 10 da un paio di minuti per un'espulsione) arriva la terza rete per la squadra di Civita Castellana: calcio di rigore di Cruz respinto da Narduzzo che lo stesso Cruz ribatte in rete. Sembra ormai finita ma al 29' comincia un'altra storia. Accorcia il Siena su cross di Guberti deviato nella propria rete da Modesti. Passano due minuti e va ancora in rete la Robur con Padulano, gol che però viene annullato. Arrembaggio Siena e al 33' un colpo di testa di Haruna su angolo di Guberti porta i bianconeri sul 2-3. E non è finita perchè al 37' arriva la rete del pareggio di Guidone. Finisce 3-3.Continua a pardere la Sinalunghese che sul campo di casa passa in svantaggio al 26' con rete di Valori. All'8' della ripresa raddoppio degli umbri, lo realizza Gorini.Montevarchi-MontespaccatoFoligno-GrassinaOstia Mare-ScandicciPianese-SangiovanneseSiena-FlaminiaSinalunghese-Tiferno LerchiTrestina-Lornano BadesseTrastevere-CannaraTrastevere 44 punti; Montevarchi 39; Tiferno Lerchi 35; Trestina e Cannara 34;31; Follonica Gavorrano e30; Foligno 27; Ostia Mare, Sangiovannese,e San Donato Tavarnelle 26; Flaminia 22; Montespaccato 19; Scandicci 17;16; Grassina 13.