Calcio Serie D - La Sinalunghese ottiene finalmente un punto nella giornata di recupero

SINALUNGHESE-SAN DONATO TAVARNELLE 1-1 (1-1)

Classifica

Si è giocata oggi, domenica 14 marzo, la partita Sinalunghese-San Donato Tavarnelle, valida per il recupero della 9ª giornata del campionato di calcio di Serie D girone E.Dopo 5 sconfitte consecutive arriva finalmente un pareggio per i rossoblù allo stadio "Angeletti". La partita si era subito messa male per i padroni di casa, in svantaggio all'11 su un calcio di rigore trasformato da Caciagli, assegnato dall'arbito per un fallo di mano in area. Al 25' arriva il pareggio per i chianini con Pierangioli che ribatte in rete un tiro di Sciacca ribattuto dall'estremo difensore ospite. Al 35' gol annullato alla Sinalunghese per un fallo (più che dubbio) di Sciacca sul portiere avversario. Il risultato non cambia nella ripresa e la gara finisce 1-1.Con questo pareggio, i rossoblù si portano a 17 punti agguantando così lo Scandicci al terzultimo posto della classifica.: Marini, Menchetti, Meoni, Tenti, Fanetti, Redi, Minocci, Cerofolini, Sciacca, Pierangioli (80’ Bucaletti), Mangiaratti (83’ Doka Br.). A disp.: Garbinesi, Cecci, Papa, Romanini, Trombesi, Ferretti, Doka Bj. All. Simone Marmorini.: Signorini, Carcani (70’ Suffer), Alessio, Tartaglione, Regoli P., Frosali (46’ Pisaneschi), Noccioli, Caciagli, Pino (80’ Gomes), Regoli V., Calonaci (71’ Viligiardi). A disp.: Balli, Borghi, Disanto, Montini, Ciurli. All. Paolo Indiani.Trastevere 47 punti; Montevarchi 39; Tiferno Lerchi 35; Trestina e Cannara 34;31; Follonica Gavorrano e30; Foligno e San Donato Tavarnelle 27;, Ostia Mare, Sangiovannese 26; Flaminia e Montespaccato 22; Scandicci e17; Grassina 13.