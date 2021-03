Calcio Serie D - Con il Siena fermo causa positività, 3 pareggi per le altre squadre senesi

CANNARA-SINALUNGHESE 1-1 (1-1)

LORNANO BADESSE-FOLIGNO 1-1 (1-0)

MONTESPACCATO-PIANESE 1-1 (1-1)

Risultati 22ª giornata

Classifica

Nella 22ª giornata (5ª di ritorno) del campionato di calcio di Serie D girone E giocata oggi, domenica 21 marzo, con la gara del Siena in programma a Grassina rinviata a causa di positività in casa bianconera, tutte le partite delle altre tre squadre senesi sono finite in parità e tutte con lo stesso risultato di 1-1. Dopo uno stop di 5 gare, causato da positività al coronavirus, è tornato in campo il Lornano Badesse pareggiando in casa con il Foligno, la Pianese ha impattato in trasferta contro il Montespaccato, mentre la Sinalunghese ha ottenuto un importante punto sul difficile campo del Cannara.In classifica, lacontinua a salire ed è ora a quotacon un ruolino di marcia di ben 22 punti conquistati nelle ultime 10 partite nelle quali non è mai stata sconfitta; l'rimane ovviamente fermo acon due vittorie e un pareggio nelle ultime 3 gare; il- con 5 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 7 gare disputate (e 5 partite da recuperare) - sale a quota; la, dopo il pareggio nel recupero che aveva intorrotto la serie di cinque sconfitte consecutive, sale apunti, insieme allo Scandicci al terzultimo posto della classifica.Vantaggio per la Sinalunghese che all'8' va in gol con Pierangioli. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 23' del primo tempo con Bazzoffia.Allo stadio "Berni", dopo uno stop di cinque gare, i biancoazzuri passano in vantaggio al 13' con Corsi. Il pareggio degli ospiti arriva al 28' della ripresa con Mancini.Passano in vantaggio i padroni di casa con Gambale al 14. Il pareggio dei bianconeri arriva al 39' con un calcio di rigore trasformato da Arras. Da segnalare un palo colpito dalle zebrette con Zini ad inizio ripresa.Cannara-SinalungheseFollonica Gavorrano-TrastevereGrassina-SienaLornano Badesse-FolignoMontespaccato-PianeseSan Donato Tavarnelle-MontevarchiSangiovannese-Ostia MareScandicci-TrestinaTiferno Lerchi-FlaminiaTrastevere 50 punti; Montevarchi 40; Tiferno Lerchi 38; Trestina e Cannara 35;32; Follonica Gavorrano e30; Sangiovannese 29; Foligno e San Donato Tavarnelle 28;27; Ostia Mare 26; Montespaccato 23; Flaminia 22; Scandicci e18; Grassina 13.La prima classificata direttamente promossa in Serie C, le squadre dal 2° al 5° posto ai play off