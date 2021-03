Acn Siena, rinviata anche la partita contro il Montespaccato di giovedì 1 aprile

E’ ufficiale il rinvio della partita tra Montespaccato ed Acn Siena in programma giovedì 1 aprile, valida per la 7ª giornata del girone di ritorno del Campionato di calcio di Serie D.Dopo l’ulteriore positività accertata dal tampone molecolare per un altro membro del gruppo squadra (che ha fatto salire a cinque i positivi, a cui va ad aggiungersi un sesto, in isolamento perchè contatto diretto), la società bianconera ha chiesto e ottenuto dalla Lega il rinvio della partita, rimandata a data da destinarsi.Con questa sono tre le partite che dovranno recuperare i bianconeri: oltre alla sfida con Montespaccato, la trasferta a Grassina e la partita al ''Franchi" contro la Sangiovannese.