Calcio Serie D - Pareggiano Pianese e Lornano Badesse, ancora una sconfitta per la Sinalunghese

PIANESE-CANNARA 1-1 (0-1)

SINALUNGHESE-GRASSINA 2-3 (2-3)

TRASTEVERE-LORNANO BADESSE 3-3 (3-1)

Risultati 23ª giornata

Classifica

Nella 23ª giornata (6ª di ritorno) del campionato di calcio di Serie D girone E giocata oggi, domenica 28 marzo, pareggiano la Pianese 1-1 contro il Cannara ed un ottimo Lornano Badesse 3-3 contro il Trastevere. Per la Sinalunghese un'altra sconfitta, 2-3 contro il Grassina. La gara del Siena in programma contro la Sangiovannese è stata rinviata per casi di positività tra i bianconeri.In classifica, lacontinua a salire ed è ora a quotacon un ruolino di marcia di 23 punti conquistati nelle ultime 11 partite nelle quali non è mai stata sconfitta; l'rimane ovviamente ferma acon due vittorie e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate (e 2 da recuperare); il- con 5 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 8 gare disputate (e 5 partite da recuperare) - sale a quota; larimane apunti, insieme allo Scandicci al terzultimo posto della classifica.Pareggio casalingo per la Pianese contro il Cannara. Passano in vantaggio gli ospiti al 41' con De Sanctis. Nella ripresa pareggia Zini al 18' e per più volte le zebrette falliscono la rete della vittoria.Contro il fanalino di coda del campionato, la Sinalunghese rimedia un'altra sconfitta. Passano in vantaggio gli ospiti dopo soli 4' di gioco con Marzierli. Al 17' arriva il pareggio dei rossoblù con Pierangioli e al 26' è Redi che ribalta il risultato. Passano solo 2' e ancora Marzierli va in gol per poi, al 42', mettere a segno la tripletta personale che fissa il risultato sul 2-3 che non cambierà nella ripresa.Impresa del Lornano Badesse che, sul campo della capolista, ottiene un pareggio in rimonta con il risultato di 3-3. Padroni di casa in vantaggio al 12' con Giordani. I biancazzurri pareggiano con Sorrentino al 20'. Al 32' ritornano in vantaggio i romani con Sabelli e al 45' Fontana manda le squadre al riposo sul 3-1. Nella ripresa riscossa Badesse, che prima accorcia con Marzeglia al 3' e poi, al 23', raggiunge un ottimo pareggio con Guidelli.Montevarchi-Follonica GavorranoFlaminia-ScandicciFoligno-MontespaccatoOstia Mare-Tiferno LerchiPianese-CannaraSiena-SangiovanneseSinalunghese-GrassinaTrestina-San Donato TavarnelleTrastevere-Lornano BadesseTrastevere 51 punti; Montevarchi 43; Tiferno Lerchi 39; Trestina 38; Cannara 36;33;e Follonica Gavorrano 30; Sangiovannese 29; Foligno, San Donato Tavarnelle e28; Ostia Mare 27; Montespaccato 26; Flaminia 25; Scandicci e18; Grassina 16.La prima classificata direttamente promossa in Serie C, le squadre dal 2° al 5° posto ai play off