Pianese, l'allenatore Guido Pagliuca esonerato per motivi disciplinari

La U.S. Pianese ha comunicato che la Società e l’allenatore Guido Pagliuca hanno optato per l’interruzione del rapporto intrapreso lo scorso luglio per motivi disciplinari. "Tale decisione - spiega la società bianconera - non è dettata dai risultati sportivi conseguiti sul campo, ma da una presa di posizione da parte della società.



Per le prossime due partite contro Trestina e San Donato Tavarnelle la squadra sarà guidata da Roberto Bacci.