Calcio Serie D - Stabilite le date dei tre recuperi del Siena

La LND ha stabilito le date delle tre partite che l’Acn Siena deve recuperare e che erano state rinviate a causa di positività al Coronavirus di alcuni giocatori bianconeri. Il campionato di Serie D, come ha comunicato ieri la Lega, sarà sospeso dal 25 aprile al 2 maggio, in modo da consentire tutti i recuperi. Il calendario riprenderà poi regolarmente da domenica 9 maggio.



La Robur giocherà mercoledì 21 aprile contro il Grassina per il recupero della 5ª giornata di ritorno), domenica 25 aprile contro la Sangiovannese allo stadio "Franchi" (6ª giornata di ritorno) e mercoledì 28 aprile contro il Montespaccato (7ª giornata di ritorno).