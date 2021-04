Calcio Serie D - Siena e Pianese avanti tutta; Badesse fermato sul pari e allenatore esonerato; Sinalunghese ancora sconfitta

FOLLONICA GAVORRANO-SIENA 0-1 (0-0)

LORNANO BADESSE-OSTIA MARE 2-2 (2-2)

SAN DONATO TAVARNELLE-SINALUNGHESE 4-1 (3-0)

TRESTINA-PIANESE 0-1 (0-0)

Risultati 26ª giornata Serie D - girone E

(9

ª di ritorno)

Classifica

Nel turno infrasettimanale valido per la 26ª giornata (9ª di ritorno) del campionato di calcio di Serie D girone E giocato oggi, mercoledì 14 aprile, vincono in trasferta il Siena e la Pianese sempre più lanciati verso la zona play off. Pareggio casalingo per il Lornano Badesse (con conseguente esonero dell'allenatore) ed ennesima sconfitta per la Sinalunghese.Dopo un ottimo primo tempo della squadra di Gilardino, finito a reti inviolate e con una traversa colpita da Gibilterra, nella ripresa i bianconeri vanno in rete al 19' con Orlando servito al limite del fuorigioco da De Angelis. Nel finale la Robur resiste al tentativo di recupero dei padroni di casa e la gara termina con la conquista di 3 meritatissimi punti che, con tre gare da recuperare, e la dovuta scaramanzia, lanciano i bianconeri verso le zone alte della classifica.Dopo lo stop a causa del Covid, un bilancio di 2 pareggi e 2 sconfitte causa l'esonero di mister Bonuccelli al termine del 2-2 contro l'Ostia Mare. Tutte le reti segnate nel corso del primo tempo. Badesse in vantaggio dopo soli 3' con Sorrentino. All'11' pareggiano gli ospiti con Ferrari e, al 41', è Mastropietro a portare la gara sull'1-2 per i laziali. Al 45' ancora in rete Sorrentino che fissa il risultato sul 2-2, risultato che non cambierà nei secondi 45 minuti di gioco.C'è poco da raccontare su questa ennesima sconfitta dei rossoblù. Tre gol del San Donato Tavarnelle nel primo tempo: al 17' con Regoli, al 26' con Pino e al 29' con Di Santo. Un'altra rete ad inizio ripresa con Ciurli. Il gol della bandiera di Trombesi al 18' e mesto penultimo posto in classifica con soli 2 punti sul Grassina, fanalino di coda.Nel debutto sulla panchina di Bacci, dopo l'esonero di Pagliuca, importante vittoria in prospettiva play off delle zebrette sul campo del Trestina. Decide la gara il diagonale di Kondaj servito da Zini al 18' del secondo tempo. Da segnalare un'occasionissima per Arras nel finale, ma va bene così.In classifica, lanon si fa distrarre dall'esonero di mister Pagliuca avvenuto in settimana e sale a quotaal sesto posto assieme al San Donato Tavarnelle; il, con tre gare da recuperare, raggiungepunti, con un bilancio di 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 gare disputate; il, sale a quota 30, con tre partite da recuperare, ma un bilancio deludente nelle ultime quattro gare di 2 pareggi e 2 sconfitte provoca a termine gara l'esonero dell'allenatore; laancora sconfitta rimane apunti: dietro c'è solo il Grassina a 19.Montevarchi-FolignoCannara-Tiferno LerchiFollonica Gavorrano-SienaGrassina-SangiovanneseLornano Badesse-Ostia MareMontespaccato-FlaminiaSan Donato Tavarnelle-SinalungheseScandicci-TrastevereTrestina-PianeseTrastevere 53 punti; Montevarchi 50; Tiferno Lerchi e Trestina 40; Cannara 38; San Donato Tavarnelle e37;, Sangiovannese e Follonica Gavorrano 36; Montespaccato 32; Ostia Mare e30; Flaminia 29; Foligno 28; Scandicci 22;21; Grassina 19.La prima classificata direttamente promossa in Serie C, le squadre dal 2° al 5° posto ai play off