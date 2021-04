Calcio Serie D - Stabilite le date dei quattro recuperi del Lornano Badesse

La LND ha stabilito le date delle quattro partite che il Lornano Badesse deve recuperare e che erano state rinviate a causa di positività al Coronavirus di alcuni giocatori biancoazzurri. Il campionato di Serie D, come ha comunicato ieri la Lega, sarà sospeso dal 25 aprile al 2 maggio, in modo da consentire tutti i recuperi. Il calendario riprenderà poi regolarmente da domenica 9 maggio.Il Badesse giocherà mercoledì 21 aprile in casa contro il San Donato Tavarnelle, domenica 25 aprile in trasferta a Follonica, mercoledì 28 di nuovo allo stadio "Berni" contro il Montevarchi ed infine, domenica 2 giugno, in trasferta contro il Tiferno Lerchi.