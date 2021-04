Calcio Serie D - Athos Rigucci nuovo allenatore del Lornano Badesse

La società Lornano Badesse Calcio ha comunicato di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra ad Athos Rigucci. Il tecnico fiorentino è reduce dall’esperienza alla guida del San Donato Tavarnelle, in serie D, nel campionato 2019-20. In precedenza ha diretto il Follonica Gavorrano, il Montevarchi, con cui ha conquistato una promozione tra i Dilettanti, e la Castelnuovese. Insieme a Rigucci, arriva in biancazzurro Lelli Ilic, che ricoprirà il ruolo di vice allenatore.