Calcio Serie D - La Pianese vola, pari nel derby tra Siena e Badesse, un punto anche per la Sinalunghese

PIANESE-SAN DONATO TAVARNELLE 3-2 (2-1)

SIENA-LORNANO BADESSE 2-2 (2-1)

SINALUNGHESE-FOLLONICA GAVORRANO 1-1 (0-0)

Risultati 27ª giornata Serie D - girone E

(10

ª di ritorno)

Classifica

Nella 27ª giornata (10ª di ritorno) del campionato di calcio di Serie D girone E giocato oggi, domenica 18 aprile, vince ancora la Pianese (3-2 sul San Donato Tavarnelle) volando al 4° posto, pareggiano Siena e Badesse (2-2 nel derby al ''Franchi'') e impatta anche la Sinalunghese contro il Follonica per 1-1.La Pianese continua a volare. Contro il San Donato Tavarnelle gli amiatini passano in vantaggio al 25' con un colpo di testa di Zini. Al 38' è Arras che sigla la rete del raddoppio ma, al 45', gli ospiti accorciano le distanze con Gomes. Nella ripresa arriva il pareggio del San Donato Tavarnelle su calcio di rigore trasformato da Caciagli al 12'. Al 26' ancora un calcio di rigore, questa volte per le zebrette, ma Arras colpisce il palo. La gara sembra avviarsi sul risultato di parità ma al 4' di recupero Ambrogio sigla di testa la rete della vittoria bianconera.Allo stadio "Artemio Franchi" va in scena il derby tra Robur e Badesse. Ospiti che, con una grande prima mezzora di gara, vanno meritatamente in vantaggio con un colpo di testa di Ortolini al 28'. Il pareggio del Siena arriva su calcio di rigore trasformato da Guberti al 37' e, dopo soli due minuti, arriva il raddoppio: lo realizza Guidone di testa. Nella ripresa, con ritmi più blandi, pareggiano i biancoazzuri al 37' con Marzeglia. Nel recupero il Siena rischia addirittura la sconfitta ma Narduzzo salva: finisce 2-2.Finalmente un punto per la Sinalunghese che sul campo di casa passa in vantaggio al 1' della ripresa con Doka. Al 38' pareggiano gli ospiti con Tomassini.In classifica, lacontinua a vincere e vola a quotapunti, in zona play off al quarto posto assieme al Tiferno Lerchi; il, con tre gare da recuperare, raggiungepunti, con un bilancio di 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 6 gare disputate; il, sale a quota, con tre partite da recuperare; lasale a 22 punti ma, complice la vittoria del Grassina, scende all'ultimo posto della graduatoria (anche se in coabitazione con lo Scandicci e con lo stesso Grassina).Flaminia-CannaraFoligno-TrestinaOstia Mare-MontespaccatoPianese-San Donato TavarnelleSangiovannese-ScandicciSiena-Lornano BadesseSinalunghese-Follonica GavorranoTiferno Lerchi-GrassinaTrastevere-MontevarchiTrastevere 54 punti; Montevarchi 51; Trestina 43;e Tiferno Lerchi 40; Cannara e Sangiovannese 39;, San Donato Tavarnelle e Follonica Gavorrano 37; Ostia Mare 33; Montespaccato 32;31; Flaminia 30; Foligno 28; Grassina, Scandicci e22.La prima classificata direttamente promossa in Serie C, le squadre dal 2° al 5° posto ai play offLe ultime due classificate retrocesse, le squadre dal 13° al 16° posto ai play out