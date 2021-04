Calcio Serie D - Il Siena vince ancora e vola al 3° posto. Ancora uno stop, causa positività, per il Badesse

SIENA-SANGIOVANNESE 1-0 (1-0)

Classifica

Nel recupero della 23ª giornata del campionato di calcio di Serie D girone E giocato oggi, domenica 25 aprile, continua il cammino vittorioso del Siena che, allo stadio "Artemio Franchi", supera la Sangiovannese con il risultato di 1-0, salendo così al terzo posto della classifica a pari punti con il Trestina.Ancora un rinvio invece per la gara tra Follonica Gavorrano e Lornano Badesse, recupero della 19ª giornata, sempre a causa Covid, questa volta tra le file della squadra grossetana. Questa la comunicazione della società rossobiancoblù: "A seguito della positività al tampone molecolare di un calciatore del nostro gruppo squadra, tenuto conto del protocollo predisposto dalla Asl competente per territorio e dalle indicazioni provenienti dalle Autorità Sanitarie, il Dipartimento Interregionale ha disposto che la gara Follonica Gavorrano-Badesse, in programma oggi alle ore 15, sia rinviata a data da destinarsi".Adesso il Siena deve recuperare ancora una gara, mercoledì 28 aprile, in trasferta contro il Montespaccato mentre il Badesse, oltre al recupero della gara odierna (da stabilire la data), tornerà a giocare mercoledì 28 allo stadio "Berni" contro il Montevarchi e in trasferta contro il Tiferno Lerchi domenica 2 giugno.Subito in rete la Robur: al 4' Guidone supera il portiere ospite con un colpo di testa su cross di Guberti. Il Siena controlla la gara (forse un po' troppo) e sfiora il raddoppio in un paio di occasioni, rischiando allo stesso tempo la rete del pareggio. Nella ripresa tenta il recupero un'arrembante Sangiovannese. Da segnalare un gol annullato a Guidone al 20' per fuorigioco. La squadra di Gilardino resiste con fatica e porta a casa 3 punti preziosi.In classifica, il Siena, con una gara da recuperare, vola apunti, con una serie entusiasmante di 6 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 8 gare disputate; laè apunti, in zona play off al quinto posto assieme al San Donato Tavarnelle e al Tiferno Lerchi; il, rimane ovviamente fermo a quota, con tre partite da recuperare; laè a 22 punti, fanalino di coda del campionato in coabitazione con lo Scandicci e con il Grassina.Trastevere 54 punti; Montevarchi 51; Trestina e43;, San Donato Tavarnelle e Tiferno Lerchi 40; Cannara e Sangiovannese 39; Follonica Gavorrano 37; Ostia Mare 33; Montespaccato 32;31; Flaminia 30; Foligno 28; Grassina, Scandicci e22.La prima classificata direttamente promossa in Serie C, le squadre dal 2° al 5° posto ai play offLe ultime due classificate retrocesse, le squadre dal 13° al 16° posto ai play out