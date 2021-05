Calcio Serie D - Trestina-Siena anticipata alle 15

Domenica 9 maggio in diretta su Sportitalia

Sarà alle ore 15 il fischio d’inizio della partita tra Trestina e Siena, 28ª giornata del campionato di calcio di Serie D - girone E, che si giocherà domenica 9 maggio allo stadio “E. Casini” di Trestina. L’anticipo è dovuto ad esigenze televisive, dato che la partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia.Da domenica infatti l’orario d’inizio delle partite della LND è posticipato alle ore 16, ma l’Acn Siena, impegnato nella trasferta umbra, scenderà in campo appunto un’ora prima per la diretta tv.