Calcio Serie D - Il Siena sconfitto a Trestina, volano Pianese e Badesse, perde la Sinalunghese

TRESTINA-SIENA 1-0 (1-0)

MONTEVARCHI-SINALUNGHESE 2-1 (0-1)

LORNANO BADESSE-TIFERNO LERCHI 2-1 (2-0)

TRASTEVERE-PIANESE 0-3 (0-2)

Risultati 28ª giornata Serie D - girone E (11ª di ritorno)

Classifica

Nella 28ª giornata del campionato di calcio di Serie D girone E giocata oggi, domenica 9 maggio, il Siena viene sconfitto a Trestina e abbandona ormai definitivamente la speranza promozione; vincono la Pianese in trasferta contro la capolista Trastevere e il Lornano Badesse sul Tiferno Lerchi; sconfitta per la Sinalunghese a Montevarchi.Sconfitta per il Siena e Trestina, e promozione diretta ormai lontanissima. Dopo un gol annullato ai padroni di casa per fuorigioco di Essoussi, passa in vantaggio il Trestina al 37' con una deviazione di Gramaccia su colpo di testa dello stesso Essoussi. Un brutto Siena nel primo tempo che non riesce a migliorare e a rimediare nel corso della ripresa.Passano in vantaggio i rossoblù con Redi al 13' del primo tempo. Nella ripresa però arrivano prima il gol del pareggio di Martinelli all'8' e poi il raddoppio per il definitivo 2-1 di Gistri al 32' che condannano i chianini all'ultimo posto in solitaria della classifica.Bella vittoria per il Lornano Badesse che allo stadio ''Berni'' passa in vantaggio al 43' con Ghinassi. Nella ripresa raddoppio per i biancoazzurri con Guidelli al 25'. All'ultimo di recupero vanno in rete inutilmente gli ospiti.Trionfo Pianese che si impone in trasferta con 3 reti contro la capolista Trastevere. Inizia le danze Zini al 14' e al 26' arriva il raddoppio per le zebrette con il solito Arras. Protagonista nella ripresa il portiere bianconero Wroblewski che al 14' respinge un calcio di rigore di Bertoldi. Al 42' arriva anche la terza rete: la realizza Lepri.Terminati i recuperi (rimane solamente da giocare Follonica Gavorrano-Lornano Badesse), in classifica il Siena subisce la seconda sconfitta consecutiva e rimane fermo apunti, lontanissimo dal primo posto (sono 14 i punti di distacco dal Montevarchi con 6 gare da giocare); la, con una vittoria incredibile che stravolge la vetta del campionato, raggiunge i bianconeri; il, sale a quota, con una partita da recuperare; larimane invece a 22 punti, fanalino di coda del campionato.Trestina-SienaMontevarchi-SinalungheseCannara-GrassinaFollonica Gavorrano-FlaminiaLornano Badesse-Tiferno LerchiMontespaccato-SangiovanneseSan Donato Tavarnelle-Ostia MareScandicci-FolignoTrastevere-PianeseMontevarchi 57 punti; Trastevere 54; Trestina 47;43; San Donato Tavarnelle 51; Follonica Gavorrano, Cannara e Tiferno Lerchi 40; Montespaccato 36;35; Ostia Mare 34; Flaminia 30; Foligno 28; Scandicci 25; Grassina 23;22.La prima classificata direttamente promossa in Serie C, le squadre dal 2° al 5° posto ai play off (la squadra vincitrice dei play off affronterà le due finaliste ed una semifinalista della Coppa Italia di Serie D allo scopo di stilare una graduatoria delle squadre candidate a subentrare in Serie C, nel caso di rinuncia o di mancata iscrizione al campionato di altre squadre).Le ultime due classificate retrocesse, le squadre dal 13° al 16° posto ai play out.