Calcio Serie D - Per il Siena terza sconfitta consecutiva, la Pianese ferma il Montevarchi

SIENA-SAN DONATO TAVARNELLE 2-3 (1-1)

PIANESE-MONTEVARCHI 2-2 (0-1)

Risultati 29ª giornata Serie D - girone E (12ª di ritorno)

Classifica

Negli anticipi della 29ª giornata del campionato di calcio di Serie D girone E giocati oggi, sabato 15 maggio, il Siena incappa nella terza sconfitta consecutiva superato in casa dal San Donato Tavarnelle, mentre la Pianese ottiene un pareggio contro la capolista Montevarchi.Il Lornano Badesse e la Sinalunghese saranno invece impegnate domani, domenica 16 maggio, rispettivamente in trasferta contro la Flaminia e in casa contro il Trestina.Bianconeri in vantaggio al 24' del primo tempo con Guidone che trasforma un calcio di punizione battuto da D'Iglio. Nel recupero arriva la rete del pareggio per gli ospiti: la realizza Regoli su una respinta di Narduzzo. Si va negli spogliatoi con l'amaro in bocca per il vantaggio sfumato proprio nel finale. Nella ripresa di nuovo in rete i bianconeri ancora con Guidone che supera con un pallonetto l'estremo difensore avversario. Al 33' gli ospiti raggiungono nuovamente il pareggio, questa volta con un calcio di rigore per un fallo di mano - che definire dubbio è poco - trasformato da Caciagli. Al 39' disastro Siena: Disanto sfrutta un errore di Ruggeri e supera Narduzzo. Finisce 2-3 con i bianconeri che, dopo tre sconfitte consecutive, si rifugiano in un mesto silenzio stampa.Importante pareggio per la Pianese, che sul campo di casa ferma la capolista Montevarchi con il risultato di 2-2. Passano in vantaggio gli ospiti con rete di Jallow al 21' del primo tempo. Nella ripresa rete del raddoppio dopo soli 4', ancora di Jallow, che realizza così la doppietta personale. La Pianese però non ci sta e prima con Zini al 9' e poi con Lepri al 15' ottiene un meritato pareggio in rimonta e il sorpasso in classifica sulla Robur.In classifica la, con il pareggio contro la capolista Montevarchi, supera il Siena e sale a quota; larimane ferma apunti, con il primo posto ormai impossibile (sono 15 i punti di distacco dal Montevarchi con 5 gare da giocare, e davanti ci sono altre 4 squadre che mettono a rischio anche la qualificazione per i playoff); ilè a quota, con una gara in meno, così come laa 22.Siena-San Donato TavarnellePianese-MontevarchiSangiovannese-CannaraTiferno Lerchi-MontespaccatoFoligno-TrastevereFlaminia-Lornano Badesse si gioca domenica 16Grassina-Scandicci si gioca domenica 16Ostia Mare-Follonica Gavorrano si gioca domenica 16Sinalunghese-Trestina si gioca domenica 16Montevarchi 58 punti; Trastevere 54; Trestina 47;e San Donato Tavarnelle 44;, Follonica Gavorrano e Cannara 43; Sangiovannese e Tiferno Lerchi 40; Montespaccato 39;35; Ostia Mare 34; Foligno 31; Flaminia 30; Scandicci 25; Grassina 23;22.La prima classificata direttamente promossa in Serie C, le squadre dal 2° al 5° posto ai play off (la squadra vincitrice dei play off affronterà le due finaliste ed una semifinalista della Coppa Italia di Serie D allo scopo di stilare una graduatoria delle squadre candidate a subentrare in Serie C, nel caso di rinuncia o di mancata iscrizione al campionato di altre squadre).Le ultime due classificate retrocesse, le squadre dal 13° al 16° posto ai play out.