Calcio Serie D - La Sinalunghese ferma il Trestina; sconfitto il Lornano Badesse

FLAMINIA-LORNANO BADESSE 2-1 (0-0)

SINALUNGHESE-TRESTINA 1-1 (1-1)

Risultati 29ª giornata Serie D - girone E (12ª di ritorno)

Classifica

Nella 29ª giornata del campionato di calcio di Serie D girone E giocata oggi, domenica 16 maggio, dopo gli anticipi di ieri ( vai all'articolo ) il Lornano Badesse viene sconfitto dalla Flaminia 1-2 mentre la Sinalunghese pareggia con il Trestina 1-1.Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, nella ripresa i padroni di casa della Flaminia passano in vantaggio al 14' con rete di Sciamanna. Il raddoppio arriva al 26' con Malerba. Al 33' il Badesse accorcia con Ortolini ma la gara finisce con la sconfitta dei biancoazzurri per 2-1.Importante pareggio in ottica playout per la Sinalunghese che contro il forte Trestina passa in vantaggio al 32' con Sciacca. Il pareggio degli ospiti arriva con Khribeck al 41'. Nella ripresa il risultato non cambia: finisce 1-1 con i rossoblù a 2 punti dal terzultimo posto.In classifica laè a quotamentre la; ilrimane fermo apunti mentre la Sinalunghese sale asempre sola in coda alla classifica ma in corsa per i playout.Siena-San Donato TavarnellePianese-MontevarchiSangiovannese-CannaraTiferno Lerchi-MontespaccatoFoligno-TrastevereFlaminia-Lornano BadesseGrassina-ScandicciOstia Mare-Follonica GavorranoSinalunghese-TrestinaMontevarchi 58 punti; Trastevere 54; Trestina 48; Follonica Gavorrano 46;e San Donato Tavarnelle 44;e Cannara 43; Tiferno Lerchi 41; Sangiovannese 40; Montespaccato 37;35; Ostia Mare 35; Flaminia 33; Foligno 31; Scandicci 26; Grassina 24;23.La prima classificata direttamente promossa in Serie C, le squadre dal 2° al 5° posto ai play off (la squadra vincitrice dei play off affronterà le due finaliste ed una semifinalista della Coppa Italia di Serie D allo scopo di stilare una graduatoria delle squadre candidate a subentrare in Serie C, nel caso di rinuncia o di mancata iscrizione al campionato di altre squadre).Le ultime due classificate retrocesse, le squadre dal 13° al 16° posto ai play out.