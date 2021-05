Calcio Serie D - Vince il Badesse, sconfitta per Pianese e Sinalunghese

FOLIGNO-SINALUNGHESE 3-0 (1-0)

Nella 30ª giornata del campionato di calcio di Serie D girone E giocata oggi, mercoledì 19 maggio, ritorna a vincere il Badesse che supera il Grassina 1-0. Sconfitta invece per 2-0 la Pianese a Scandicci e per 3-0 la Sinalunghese a Foligno.Per il Siena la gara in programma è stata rinviata a data da destinarsi per casi di positività nella squadra del Trastevere.Pesante sconfitta per la Sinalunghese, nel risultato e in prospettiva salvezza. A Foligno padroni di casa in vantaggio al 39' con Sanseverino. Nella ripresa Cesario raddoppia dopo pochi minuti su calcio di rigore e al 12', lo stesso Cesario, va ancora in rete mettendo la parola fine alla gara.Ritorna alla vittoria il Lornano Badesse che, sul campo di casa, supera il Grassina con il risultato di 2-0. Dopo un primo tempo finito a reti inviolate, nella ripresa in gol Sorrentino dopo soli 2 minuti e Corsi al 35'.Sconfitta per la Pianese che a Scandicci subisce due gol, entrambi nel primo tempo. Padroni di casa in vantaggio dopo soli 3' con Ferretti. Il raddoppio lo realizza Meucci al 30'.In classifica larimane ferma a quotacon lae una gara da recuperare; ilmette in cascina 3 punti importanti e sale amentre la Sinalunghese rimane ferma a, sempre sola in coda alla classifica e con la zona playout che, con la vittoria dello Scandicci, si allontana in modo preoccupante a 6 punti di distanza.Montevarchi-Ostia MareFoligno-SinalungheseFollonica Gavorrano-SangiovanneseLornano Badesse-GrassinaMontespaccato-CannaraSan Donato Tavarnelle-Tiferno LerchiScandicci-PianeseTrestina-FlaminiaTrastevere-Siena rinviataMontevarchi 59 punti; Trastevere 54; Trestina 49; San Donato Tavarnelle e Follonica Gavorrano 47;44;e Cannara 43; Sangiovannese e Tiferno Lerchi 41; Montespaccato 40;38; Ostia Mare 35; Foligno e Flaminia 34; Scandicci 29; Grassina 24;23. (Siena e Trastevere una gara da recuperare)La prima classificata direttamente promossa in Serie C, le squadre dal 2° al 5° posto ai play off (la squadra vincitrice dei play off affronterà le due finaliste ed una semifinalista della Coppa Italia di Serie D allo scopo di stilare una graduatoria delle squadre candidate a subentrare in Serie C, nel caso di rinuncia o di mancata iscrizione al campionato di altre squadre).Le ultime due classificate retrocesse, le squadre dal 13° al 16° posto ai play out.