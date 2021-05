Calcio Serie D: la Figc annulla i playout, retrocesse solo le ultime 2 squadre di ogni girone

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha approvato la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti relativa alla stagione in corso di diminuire le retrocessioni dal Campionato di calcio di Serie D.La delibera nel comunicato numero 248/A, stabilisce che non saranno disputati i playout e saranno quindi retrocesse le ultime due squadre classificate di ogni girone.Il Consiglio Federale- nella riunione del 17 maggio 2021;- vista la richiesta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti di derogare all’art. 49, comma 1, lett. c) delle NOIF, in via straordinaria e limitatamente alla stagione sportiva 2020/2021;- ritenute condivisibili le motivazioni fondate sul ridotto numero di squadre che al termine della corrente stagione sportiva saranno promosse dai rispettivi Campionati di Eccellenza in Serie D;- tenuto conto che l’art. 49, comma 1, lett. c) delle NOIF prevede “Le squadre di ciascun girone del C.N.D. che, al termine di ogni stagione sportiva, occupano in classifica gli ultimi quattro posti, retrocedono al Campionato di Eccellenza Regionale”;- visto lo Statuto Federalele retrocessioni di cui all’art. 49, comma 1, lett. c) delle NOIF relative alla stagione sportiva 2020/2021 saranno, in deroga al citato articolo, limitate alle ultime due squadre per ogni girone, e segnatamente l’ultima e la penultima in classifica, che retrocederanno direttamente.